Андрей Перцхелия: в избирательном округе №32 из 3 535 избирателей проголосовало 690 человек

Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.



Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №32 г. Очамчыра, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Андрей Перцхелия.



Как пояснил Перцхелия, в избирательном округе №32 зарегистрировано 3 535 избирателей. «Количество проголосовавших на 11:00 – 690 человек, что составляет 19% от общего количества внесенных в список для голосования избирателей».



Андрей Перцхелия отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.



