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Андрей Перцхелия: в избирательном округе №32 из 3 535 избирателей проголосовало 690 человек
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11:35, 25 Августа 2019
Председатели окружных избирательных комиссий информируют о ходе голосования на выборах Президента Абхазии.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №32 г. Очамчыра, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Андрей Перцхелия.
Как пояснил Перцхелия, в избирательном округе №32 зарегистрировано 3 535 избирателей. «Количество проголосовавших на 11:00 – 690 человек, что составляет 19% от общего количества внесенных в список для голосования избирателей».
Андрей Перцхелия отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. О том, как проходит голосование на выборах Президента Абхазии в избирательном округе №32 г. Очамчыра, Апсныпресс проинформировал председатель окружной избирательной комиссии Андрей Перцхелия.
Как пояснил Перцхелия, в избирательном округе №32 зарегистрировано 3 535 избирателей. «Количество проголосовавших на 11:00 – 690 человек, что составляет 19% от общего количества внесенных в список для голосования избирателей».
Андрей Перцхелия отметил, что голосование проходит в нормальном режиме, никаких нарушений нет.
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