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Андрей Бобуа: на территории Абхазии нет ни одного гражданина Китая
16:46, 6 Февраля 2020
С 4 февраля мигрантам запрещён въезд в Абхазию, такое решение было принято на межведомственном оперативном совещании для недопущения проникновения коронавируса в Республику Абхазия.
Сухум. 6 февраля. Дамей Касландзия. Апсныпресс. Начальник Государственной миграционной службы РА Андрей Бобуа проинформировал Апсныпресс о реализации мер по недопущению проникновения коронавируса в Республику Абхазия, которые были утверждены на межведомственном оперативном совещании.
По словам Андрея Бобуа: «На основании Распоряжения и.о. Президента Абхазии, в наши функциональные обязанности будет входить контроль границы с Российской Федерацией, совместно с СГБ Абхазии. Задача – запретить въезд гражданам Китая, Кореи, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Но список может быть изменен в любое время, в зависимости от ситуации. Гражданам Южно-Африканских стран – например, к нам очень часто приезжают из Конго – въезд не запрещен, а также граница открыта для представителей Армении, ДНР и ЛНР. Ограничения носят временный характер».
Андрей Бобуа сообщил: «С 2015 года в Абхазию заехали 64 гражданина Китая и, конечно, они все выехали. В 2019 году приехали 2 китайца и тоже уже покинули нашу страну. Граждан Китая на территории Абхазии на сегодняшний день нет».
При этом, начальник Службы подчеркнул: «Прежде чем выдать разрешение на работу иностранным гражданам, они обязательно проходят медицинское обследование. При выявлении серьезных заболеваний мы депортируем их из страны».
Сухум. 6 февраля. Дамей Касландзия. Апсныпресс. Начальник Государственной миграционной службы РА Андрей Бобуа проинформировал Апсныпресс о реализации мер по недопущению проникновения коронавируса в Республику Абхазия, которые были утверждены на межведомственном оперативном совещании.
По словам Андрея Бобуа: «На основании Распоряжения и.о. Президента Абхазии, в наши функциональные обязанности будет входить контроль границы с Российской Федерацией, совместно с СГБ Абхазии. Задача – запретить въезд гражданам Китая, Кореи, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Но список может быть изменен в любое время, в зависимости от ситуации. Гражданам Южно-Африканских стран – например, к нам очень часто приезжают из Конго – въезд не запрещен, а также граница открыта для представителей Армении, ДНР и ЛНР. Ограничения носят временный характер».
Андрей Бобуа сообщил: «С 2015 года в Абхазию заехали 64 гражданина Китая и, конечно, они все выехали. В 2019 году приехали 2 китайца и тоже уже покинули нашу страну. Граждан Китая на территории Абхазии на сегодняшний день нет».
При этом, начальник Службы подчеркнул: «Прежде чем выдать разрешение на работу иностранным гражданам, они обязательно проходят медицинское обследование. При выявлении серьезных заболеваний мы депортируем их из страны».
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