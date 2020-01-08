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Анатолий Бибилов призвал братьев-абхазов к взаимному уважению и пониманию
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14:49, 10 Января 2020
Заявление Президента РЮО Анатолия Бибилова в связи с событиями в Сухуме.
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сделал заявление в связи с событиями в столице Абхазии.
В документе говорится:
«Сегодня из Сухума поступают тревожные новости, связанные с демонстрациями и штурмом здания Администрации Президента Абхазии. Для нас, для народа Южной Осетии, всегда было важно происходящее в братской республике. Мы всегда вместе радуемся общим победам и вместе скорбим в тяжелые дни утрат и трагедий.
И народ Южной Осетии, и народ Абхазии прошли один, тяжелый и опаленный войной путь к независимости и свободе. Путь, который был полон потерь и испытаний. Именно поэтому мы с грустью воспринимаем негативные новости из Абхазии.
Сегодня мы видим, что мудрый народ Абхазии находится в непростой ситуации. Мне бы хотелось призвать всех братьев-абхазов к взаимному уважению и пониманию. Только так мы способны построить сильные и процветающие государства. Только путем созидания возможно построить будущее для наших подрастающих поколений.
Я призываю все противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и найти «общий язык» так, как делали наши предки. Все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки Закона и Конституции.
Я уверен, народ Абхазии примет верное решение. И конфликт, который, я уверен, можно уладить, будет решен. Главное, чтобы в пылу противоборства не пролилась кровь, ведь ничего не может быть важнее жизни человека».
Сухум. 10 января. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сделал заявление в связи с событиями в столице Абхазии.
В документе говорится:
«Сегодня из Сухума поступают тревожные новости, связанные с демонстрациями и штурмом здания Администрации Президента Абхазии. Для нас, для народа Южной Осетии, всегда было важно происходящее в братской республике. Мы всегда вместе радуемся общим победам и вместе скорбим в тяжелые дни утрат и трагедий.
И народ Южной Осетии, и народ Абхазии прошли один, тяжелый и опаленный войной путь к независимости и свободе. Путь, который был полон потерь и испытаний. Именно поэтому мы с грустью воспринимаем негативные новости из Абхазии.
Сегодня мы видим, что мудрый народ Абхазии находится в непростой ситуации. Мне бы хотелось призвать всех братьев-абхазов к взаимному уважению и пониманию. Только так мы способны построить сильные и процветающие государства. Только путем созидания возможно построить будущее для наших подрастающих поколений.
Я призываю все противоборствующие стороны сесть за стол переговоров и найти «общий язык» так, как делали наши предки. Все вопросы необходимо решать в правовом поле, не выходя за рамки Закона и Конституции.
Я уверен, народ Абхазии примет верное решение. И конфликт, который, я уверен, можно уладить, будет решен. Главное, чтобы в пылу противоборства не пролилась кровь, ведь ничего не может быть важнее жизни человека».
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