Анатолий Бибилов принял делегацию Абхазии, участвовавшую в международном мониторинге выборов в Парламент Южной Осетии

Парламентские выборы в Республике Южная Осетия прошли 9 июня.



Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял делегацию Республики Абхазия, участвовавшую в международном мониторинге выборов депутатов Парламента РЮО.



В качестве иностранных наблюдателей на выборы были делегированы председатель парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия, член парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Ашот Миносян и представитель ЦИК РА Алиас Брандзия.



Анатолий Бибилов поблагодарил гостей за участие в столь значимом для Республики Южная Осетия мероприятии.

«Мы постарались, чтобы и кампания, и выборы прошли в спокойном, конструктивном русле. Выборы – это не поле битвы, это праздник. И ничего не мешает нам с уверенностью сказать, что выборы состоялись», – сказал Бибилов.



В свою очередь, Венори Бебия поблагодарил Президента за приглашение и отметил высокую явку избирателей на избирательных участках.



Как подчеркнули гости из Абхазии, с точки зрения норм избирательного права никаких отклонений на избирательных участках обнаружено не было. Кроме того, были отмечены прозрачность и невозможность фальсификации итогов голосования, учитывая четкую работу окружных участковых избирательных комиссий и наблюдателей.



Во встрече также приняли участие Государственный советник Президента РЮО Владимир Гулиев, министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев и Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РЮО Алан Елбакиев.





