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Анатолий Бибилов принял делегацию Абхазии, участвовавшую в международном мониторинге выборов в Парламент Южной Осетии

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11:34, 10 Июня 2019
Анатолий Бибилов принял делегацию Абхазии, участвовавшую в международном мониторинге выборов в Парламент Южной Осетии
Парламентские выборы в Республике Южная Осетия  прошли  9 июня. 

Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял делегацию Республики Абхазия, участвовавшую в международном мониторинге выборов депутатов Парламента РЮО.

В качестве иностранных наблюдателей на выборы были делегированы председатель парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия, член парламентского  Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Ашот Миносян и представитель ЦИК РА Алиас Брандзия. 

Анатолий Бибилов поблагодарил гостей за участие в столь значимом для Республики Южная Осетия мероприятии.
«Мы постарались, чтобы и кампания, и выборы прошли в спокойном, конструктивном русле. Выборы – это не поле битвы, это праздник. И ничего не мешает нам с уверенностью сказать, что выборы состоялись», – сказал  Бибилов.

В свою очередь, Венори Бебия поблагодарил Президента за приглашение и отметил высокую явку избирателей на избирательных участках.

Как подчеркнули гости из Абхазии, с точки зрения норм избирательного права никаких отклонений на избирательных участках обнаружено не было. Кроме того, были отмечены прозрачность и невозможность фальсификации итогов голосования, учитывая четкую работу окружных участковых избирательных комиссий и наблюдателей.

Во встрече также приняли участие Государственный советник Президента РЮО Владимир Гулиев, министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев и Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РЮО Алан Елбакиев.



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