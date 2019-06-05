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Анатолий Бибилов принял делегацию Абхазии, участвовавшую в международном мониторинге выборов в Парламент Южной Осетии
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11:34, 10 Июня 2019
Парламентские выборы в Республике Южная Осетия прошли 9 июня.
Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял делегацию Республики Абхазия, участвовавшую в международном мониторинге выборов депутатов Парламента РЮО.
В качестве иностранных наблюдателей на выборы были делегированы председатель парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия, член парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Ашот Миносян и представитель ЦИК РА Алиас Брандзия.
Анатолий Бибилов поблагодарил гостей за участие в столь значимом для Республики Южная Осетия мероприятии.
«Мы постарались, чтобы и кампания, и выборы прошли в спокойном, конструктивном русле. Выборы – это не поле битвы, это праздник. И ничего не мешает нам с уверенностью сказать, что выборы состоялись», – сказал Бибилов.
В свою очередь, Венори Бебия поблагодарил Президента за приглашение и отметил высокую явку избирателей на избирательных участках.
Как подчеркнули гости из Абхазии, с точки зрения норм избирательного права никаких отклонений на избирательных участках обнаружено не было. Кроме того, были отмечены прозрачность и невозможность фальсификации итогов голосования, учитывая четкую работу окружных участковых избирательных комиссий и наблюдателей.
Во встрече также приняли участие Государственный советник Президента РЮО Владимир Гулиев, министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев и Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РЮО Алан Елбакиев.
Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял делегацию Республики Абхазия, участвовавшую в международном мониторинге выборов депутатов Парламента РЮО.
В качестве иностранных наблюдателей на выборы были делегированы председатель парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту Венори Бебия, член парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Ашот Миносян и представитель ЦИК РА Алиас Брандзия.
Анатолий Бибилов поблагодарил гостей за участие в столь значимом для Республики Южная Осетия мероприятии.
«Мы постарались, чтобы и кампания, и выборы прошли в спокойном, конструктивном русле. Выборы – это не поле битвы, это праздник. И ничего не мешает нам с уверенностью сказать, что выборы состоялись», – сказал Бибилов.
В свою очередь, Венори Бебия поблагодарил Президента за приглашение и отметил высокую явку избирателей на избирательных участках.
Как подчеркнули гости из Абхазии, с точки зрения норм избирательного права никаких отклонений на избирательных участках обнаружено не было. Кроме того, были отмечены прозрачность и невозможность фальсификации итогов голосования, учитывая четкую работу окружных участковых избирательных комиссий и наблюдателей.
Во встрече также приняли участие Государственный советник Президента РЮО Владимир Гулиев, министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев и Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РЮО Алан Елбакиев.
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