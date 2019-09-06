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Анатолий Бибилов поздравил Рауля Хаджимба с победой на выборах Президента Абхазии
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14:17, 9 Сентября 2019
Состоялся телефонный разговор президентов двух стран.
Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в ходе телефонного разговора с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба поздравил его с победой на выборах.
Анатолий Бибилов выразил уверенность, что победа Рауля Хаджимба позитивно отразится на развитии Абхазии. «При Вашей любви к своей Родине, ответственности и работоспособности, уверен, что братская Абхазия будет динамично развиваться, добьется еще большего успеха», – сказал Анатолий Бибилов.
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов выразили намерение укреплять и развивать двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
Сухум. 9 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов в ходе телефонного разговора с Президентом Абхазии Раулем Хаджимба поздравил его с победой на выборах.
Анатолий Бибилов выразил уверенность, что победа Рауля Хаджимба позитивно отразится на развитии Абхазии. «При Вашей любви к своей Родине, ответственности и работоспособности, уверен, что братская Абхазия будет динамично развиваться, добьется еще большего успеха», – сказал Анатолий Бибилов.
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов выразили намерение укреплять и развивать двусторонние отношения между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
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