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Амиран Какалия: люди возвращаются в села и начинают работать на земле
18:35, 27 Мая 2020
В пресс-центре АГТРК прошла пресс-конференция и.о. министра сельского хозяйства.
Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Лана Цвижба. На пресс-конференции и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия раскказал о весенне-полевых работах и перспективах развития сельского хозяйства.
Как отметил Амиран Какалия, сейчас можно говорить о новой тенденции в сельском хозяйстве – люди возвращаются в села и начинают работать на земле. «Мы должны сделать все для того, чтобы аграрный сектор возродился в Республике Абхазия. Нужны современные подходы. В стране, по данным Госкомитета по статистике, зарегистрировано всего лишь 33 крестьянско-фермерских хозяйства. Мы собираемся составить новую базу данных. Нам необходимо провести сельскохозяйственную перепись», - сказал он.
И.о. министра сообщил о состоянии машинно-тракторных станций страны: «У нас по Абхазии 7 машинно-тракторных станций, они являются республиканскими унитарными предприятиями, но находятся на хозрасчете. В 2019 году Министерство сельского хозяйства, практически, не профинансировало эти РУПы, поэтому было принято решение выводить предприятия на получение прибыли. Сейчас в распоряжении МТС более 120 единиц тракторов».
Амиран Какалия рассказал о том, как ведутся весенне-пахотные работы: «По состоянию на 22 мая в республике вспахано 5371 га, за аналогичный период прошлого года было вспахано 2775 га. Всего же, по прогнозам специалистов отдела механизации Минсельхоза, в этом году будет вспахано более 7 тысяч гектаров, так как есть и частные тракторы, есть крестьянско-фермерские хозяйства, которые имеют свою технику. Силами МТС сегодня вспахано 1521 га., а если считать все позиции обработки земли – пахоту, боронование, посев, культивацию – то получается, что силами МТС обработано 2257 га».
Министерство сельского хозяйства на 2020 год установило временные тарифы на выполнение сельхозработ техникой МТС: 1 га вспашки земли, дискового боронования и посева стоит 5855 рублей.
При этом, по словам Какалия, при таких тарифах предприятие прибыли не получает. Тем не менее, решение об оказании содействия крестьянам в обработке земли в трудный период пандемии было принято на расширенном совещании в Министерстве. Кроме того, более 60 гектаров земли было вспахано бесплатно, в качестве помощи более 130 малоимущим сельчанам. На это РУПы потратили более 200 тысяч рублей.
И.о. министра отметил, что по итогам выполнения весенне-пахотных работ отличившимся механизаторам МТС будет объявлена благодарность, планируется направить их в здравницы республики.
Также, Амиран Какалия проинформировал о работах по спасению ореховых плантаций: «В 2017 и 2018 годах урожай ореха фундука в республике составил практически 0%. В рамках пилотных проектов на базе МТС мы проводили семинары, показывали людям, как можно спасти орех фундук, поскольку многие уже стали вырубать свои ореховые плантации. И в прошлом году, в среднем, сбор урожая составил 85-87%. В стране 15 тысяч гектаров засажено орехом, и бюджет около 10 тысяч семей составляют доходы от продажи ореха фундука».
И.о. министра рассказал о гуманитарной помощи Российской Федерации в борьбе с сельхозвредителями: «В прошлом году было доставлено около 5 тысяч литров препаратов для борьбы с коричневым мраморным клопом, более 130 ранцевых опрыскивателей. В этом году мы получили 4 800 литров препарата и 120 опрыскивателей».
По его словам, в 2019 году Правительством РА было выделено 7 миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа. В результате собрано и утилизировано 5404 килограмма вредителей. По заключению международных организаций, сокращение особей мраморного клопа в Абхазии составило 54% , по сравнению с 2017-2018 годами. В этом году бюджет Минсельхоза составляет всего 15 миллионов рублей. При этом, 28 апреля 2020 года было подписано решение сопредседателей Межправкомиссии, согласно которому на борьбу с сельскохозяйственными вредителями в Республике Абхазия выделено 117 миллионов 780 тысяч рублей. Из них 8 миллионов планируется потратить на механический сбор мраморного клопа.
Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Лана Цвижба. На пресс-конференции и.о. министра сельского хозяйства Амиран Какалия раскказал о весенне-полевых работах и перспективах развития сельского хозяйства.
Как отметил Амиран Какалия, сейчас можно говорить о новой тенденции в сельском хозяйстве – люди возвращаются в села и начинают работать на земле. «Мы должны сделать все для того, чтобы аграрный сектор возродился в Республике Абхазия. Нужны современные подходы. В стране, по данным Госкомитета по статистике, зарегистрировано всего лишь 33 крестьянско-фермерских хозяйства. Мы собираемся составить новую базу данных. Нам необходимо провести сельскохозяйственную перепись», - сказал он.
И.о. министра сообщил о состоянии машинно-тракторных станций страны: «У нас по Абхазии 7 машинно-тракторных станций, они являются республиканскими унитарными предприятиями, но находятся на хозрасчете. В 2019 году Министерство сельского хозяйства, практически, не профинансировало эти РУПы, поэтому было принято решение выводить предприятия на получение прибыли. Сейчас в распоряжении МТС более 120 единиц тракторов».
Амиран Какалия рассказал о том, как ведутся весенне-пахотные работы: «По состоянию на 22 мая в республике вспахано 5371 га, за аналогичный период прошлого года было вспахано 2775 га. Всего же, по прогнозам специалистов отдела механизации Минсельхоза, в этом году будет вспахано более 7 тысяч гектаров, так как есть и частные тракторы, есть крестьянско-фермерские хозяйства, которые имеют свою технику. Силами МТС сегодня вспахано 1521 га., а если считать все позиции обработки земли – пахоту, боронование, посев, культивацию – то получается, что силами МТС обработано 2257 га».
Министерство сельского хозяйства на 2020 год установило временные тарифы на выполнение сельхозработ техникой МТС: 1 га вспашки земли, дискового боронования и посева стоит 5855 рублей.
При этом, по словам Какалия, при таких тарифах предприятие прибыли не получает. Тем не менее, решение об оказании содействия крестьянам в обработке земли в трудный период пандемии было принято на расширенном совещании в Министерстве. Кроме того, более 60 гектаров земли было вспахано бесплатно, в качестве помощи более 130 малоимущим сельчанам. На это РУПы потратили более 200 тысяч рублей.
И.о. министра отметил, что по итогам выполнения весенне-пахотных работ отличившимся механизаторам МТС будет объявлена благодарность, планируется направить их в здравницы республики.
Также, Амиран Какалия проинформировал о работах по спасению ореховых плантаций: «В 2017 и 2018 годах урожай ореха фундука в республике составил практически 0%. В рамках пилотных проектов на базе МТС мы проводили семинары, показывали людям, как можно спасти орех фундук, поскольку многие уже стали вырубать свои ореховые плантации. И в прошлом году, в среднем, сбор урожая составил 85-87%. В стране 15 тысяч гектаров засажено орехом, и бюджет около 10 тысяч семей составляют доходы от продажи ореха фундука».
И.о. министра рассказал о гуманитарной помощи Российской Федерации в борьбе с сельхозвредителями: «В прошлом году было доставлено около 5 тысяч литров препаратов для борьбы с коричневым мраморным клопом, более 130 ранцевых опрыскивателей. В этом году мы получили 4 800 литров препарата и 120 опрыскивателей».
По его словам, в 2019 году Правительством РА было выделено 7 миллионов рублей на механический сбор мраморного клопа. В результате собрано и утилизировано 5404 килограмма вредителей. По заключению международных организаций, сокращение особей мраморного клопа в Абхазии составило 54% , по сравнению с 2017-2018 годами. В этом году бюджет Минсельхоза составляет всего 15 миллионов рублей. При этом, 28 апреля 2020 года было подписано решение сопредседателей Межправкомиссии, согласно которому на борьбу с сельскохозяйственными вредителями в Республике Абхазия выделено 117 миллионов 780 тысяч рублей. Из них 8 миллионов планируется потратить на механический сбор мраморного клопа.
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