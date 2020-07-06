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Алмасхан Барцыц, Алхас Хагба, Гарри Кокая: в 3 избирательных округах избраны депутаты Парламента Абхазии
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12:57, 13 Июля 2020
В ЦИК РА сообщили об итогах повторных выборов кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
Сухум. 13 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Абхазии прошли повторные выборы кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента РА по 4 округам. На пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия проинформировал о предварительных итогах выборов.
Тамаз Гогия напомнил, что согласно законодательству, ЦИК обнародует предварительные итоги на второй день после выборов.
Так: по Отхарскому избирательному округу №14 избранным депутатом Народного Собрания – Парламента РА считается Барцыц Алмасхан Эдуардович, набравший 63,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
По Гудаутскому избирательному округу №18 – Хагба Алхас Эсметович, набравший 50,50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
По Кындыгскому избирательному округу №31 – Кокая Гарри Гурамович, набравший 70,3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании».
Кроме того, Тамаз Гогия сообщил, что по Бзыпскому избирательному округу №10 будут проводиться повторные выборы: «В связи с тем, что ни один кандидат не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, депутат Народного Собрания РА не избран. В связи с этим, мы будем проводить повторные выборы по данному округу. На ближайшем заседании будет произведена регистрация победивших кандидатов и принято решение о назначении повторных выборов по Бзыпскому избирательному округу №10».
Сухум. 13 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Абхазии прошли повторные выборы кандидатов в депутаты Народного Собрания – Парламента РА по 4 округам. На пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия проинформировал о предварительных итогах выборов.
Тамаз Гогия напомнил, что согласно законодательству, ЦИК обнародует предварительные итоги на второй день после выборов.
Так: по Отхарскому избирательному округу №14 избранным депутатом Народного Собрания – Парламента РА считается Барцыц Алмасхан Эдуардович, набравший 63,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
По Гудаутскому избирательному округу №18 – Хагба Алхас Эсметович, набравший 50,50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
По Кындыгскому избирательному округу №31 – Кокая Гарри Гурамович, набравший 70,3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании».
Кроме того, Тамаз Гогия сообщил, что по Бзыпскому избирательному округу №10 будут проводиться повторные выборы: «В связи с тем, что ни один кандидат не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, депутат Народного Собрания РА не избран. В связи с этим, мы будем проводить повторные выборы по данному округу. На ближайшем заседании будет произведена регистрация победивших кандидатов и принято решение о назначении повторных выборов по Бзыпскому избирательному округу №10».
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