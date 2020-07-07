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Алла Беляева: в столице наилучшим для купания местом является пляж в районе Маяка

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13:01, 14 Июля 2020
Алла Беляева: в столице наилучшим для купания местом является пляж в районе Маяка
О столичных пляжах – главный санитарный врач Сухума.

Сухум. 14 июля. Апсныпресс. Лана Агрба. /колонка практиканта /. О состоянии морской воды на пляжах столицы Апсныпресс рассказала главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева.

Как сообщила Алла Беляева, пробы морской воды берутся еженедельно, если позволяет погода. Последние пробы отбирались 8 июля.

Главный санитарный врач Сухума рассказала о результатах исследований: «Пляж, находящийся напротив гостиницы «Рица», является некупальной зоной, все остальные территории – в пределах нормы».

При этом Алла Беляева отметила: «Наилучшим для купания местом, как всегда, является пляж в районе Маяка.

По информации главного санитарного врача, на сегодняшний день, официальное санитарно-гигиеническое заключение получил только пляж «Дельмар». «Сейчас ведутся работы по «Мокко» пляжу и, я думаю, в течение двух недель он также получит санитарно-гигиеническое заключение», - сказала Беляева.

По словам Аллы Беляевой: «Остальные территории, которые именуются городскими пляжами – это зона технического водосброса».

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