Алла Беляева: в столице наилучшим для купания местом является пляж в районе Маяка

О столичных пляжах – главный санитарный врач Сухума.







Сухум. 14 июля. Апсныпресс. Лана Агрба. /колонка практиканта /. О состоянии морской воды на пляжах столицы Апсныпресс рассказала главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева.







Как сообщила Алла Беляева, пробы морской воды берутся еженедельно, если позволяет погода. Последние пробы отбирались 8 июля.







Главный санитарный врач Сухума рассказала о результатах исследований: «Пляж, находящийся напротив гостиницы «Рица», является некупальной зоной, все остальные территории – в пределах нормы».







При этом Алла Беляева отметила: «Наилучшим для купания местом, как всегда, является пляж в районе Маяка.







По информации главного санитарного врача, на сегодняшний день, официальное санитарно-гигиеническое заключение получил только пляж «Дельмар». «Сейчас ведутся работы по «Мокко» пляжу и, я думаю, в течение двух недель он также получит санитарно-гигиеническое заключение», - сказала Беляева.







По словам Аллы Беляевой: «Остальные территории, которые именуются городскими пляжами – это зона технического водосброса».