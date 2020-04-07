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Алла Беляева: режим самоизоляции является основным способом снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией

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18:39, 10 Апреля 2020
Алла Беляева: режим самоизоляции является основным способом снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией
Главный санитарный врач Сухума выступила с обращением.

Сухум. 10 апреля. Апсныпресс. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева напомнила о важности соблюдения режима самоизоляции. Как пояснила Беляева, самоизоляция – это режим максимального разобщения людей: «Мы понимаем, что все устали находиться дома, устали от неопределенности. Но существует эпидемиологическая ситуация и в очередной раз мы вас просим: пожалуйста, оставайтесь дома».

Беляева подчеркнула: «На сегодня, режим самоизоляции является основным способом снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией. Пока у нас есть всего лишь два случая заражения, и хотелось бы, чтобы так и осталось, и никто больше не заболел. Да, мы причиняем вам неудобства тем, что закрываются какие-то объекты, какие-то переведены в непривычный режим торговли, может быть, это затрудняет вашу торговлю. Тем не менее, такие меры позволят остаться здоровыми вам, жителям нашего города. Поэтому мы будем продолжать проверки и убеждать вас, что это необходимо».

«Все медики республики сейчас работают в усиленном режиме, чтобы не пропустить больного с короновирусной инфекцией. Поэтому, мы все вместе просим вас помочь нам!» - обращается Беляева к жителям столицы.

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