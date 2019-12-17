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Алхас Шамба назначен исполняющим обязанности главы города Пицунда

18:10, 19 Декабря 2019
Алхас Шамба назначен исполняющим обязанности главы города Пицунда
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль Хаджимба.

Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунда.

В Указе говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации г. Пицунда Шамба Алхаса Валиковича».


(АП): Шамба Алхас Валикович, 
родился 11 мая 1970 г. в городе Сухум.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награжден медалью «За отвагу».
Выпускник Абхазского государственного университета по специальности инженер-технолог.
Работал в должности заведующего пансионатом «Маяк» РУП ОПК «Пицунда».
Депутат Пицундского собрания 2001-2004 гг., депутат Гагрского Собрания 2004-2007 гг., 2016-2019 гг.
Женат, отец двоих детей.


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