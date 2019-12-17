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Алхас Шамба назначен исполняющим обязанности главы города Пицунда
18:10, 19 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль Хаджимба.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунда.
В Указе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации г. Пицунда Шамба Алхаса Валиковича».
(АП): Шамба Алхас Валикович,
родился 11 мая 1970 г. в городе Сухум.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награжден медалью «За отвагу».
Выпускник Абхазского государственного университета по специальности инженер-технолог.
Работал в должности заведующего пансионатом «Маяк» РУП ОПК «Пицунда».
Депутат Пицундского собрания 2001-2004 гг., депутат Гагрского Собрания 2004-2007 гг., 2016-2019 гг.
Женат, отец двоих детей.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунда.
В Указе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации г. Пицунда Шамба Алхаса Валиковича».
(АП): Шамба Алхас Валикович,
родился 11 мая 1970 г. в городе Сухум.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награжден медалью «За отвагу».
Выпускник Абхазского государственного университета по специальности инженер-технолог.
Работал в должности заведующего пансионатом «Маяк» РУП ОПК «Пицунда».
Депутат Пицундского собрания 2001-2004 гг., депутат Гагрского Собрания 2004-2007 гг., 2016-2019 гг.
Женат, отец двоих детей.
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