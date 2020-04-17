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Алхас Квициния назначен Руководителем Администрации Президента
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15:13, 24 Апреля 2020
Документ о назначении подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении на должность Руководителя Администрации Президента Алхаса Квициния.
В тексте Указа говорится:
«Назначить Руководителем Администрации Президента Республики Абхазия Квициниа Алхаса Алексеевича».
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении на должность Руководителя Администрации Президента Алхаса Квициния.
В тексте Указа говорится:
«Назначить Руководителем Администрации Президента Республики Абхазия Квициниа Алхаса Алексеевича».
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