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Алхас Квициниа: мы обязаны обеспечить гражданам России возможность проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

14:03, 23 Июня 2020
Алхас Квициниа: мы обязаны обеспечить гражданам России возможность проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
В Администрации Президента РА прошло совещание.

Сухум. 23 июня. Апсныпресс. Лана Цвижба. Руководитель Администрации Президента РА Алхас Квициниа обсудил с главами администраций городов и районов Абхазии подготовку к проведению голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Алхас Квициниа подчеркнул: «В нашей республике много граждан РФ, и мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать, а также общественный правопорядок в местах голосования».

Как сообщил Квициниа, проголосовать по поводу поправок в Конституцию РФ можно будет только в одном месте – в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия. «Поэтому необходимо обеспечить граждан транспортом, чтобы они смогли добраться до места голосования. Кроме того, нужно обсудить взаимодействие в этих вопросах с нашими силовыми структурами, которые будут обеспечивать правопорядок в республике», - сказал он.

При этом мэр города Сухум Беслан Эшба отметил: «Необходимо скоординировать действия с самим Посольством. По нашему мнению, пропускная способность будет невысокая, в первую очередь, это обеспечит безопасность и возможность прохождения такого мероприятия. Мы, со своей стороны, будем оказывать содействие, обеспечим транспортом».

Глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия также подтвердил: «В Агудзере проживает немало граждан Российской Федерации, мы их обеспечим транспортом до места голосования».

Кроме того, в целях соблюдения мер инфекционной безопасности, главы районов предложили разделить период голосования – для каждого района определенные часы.

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