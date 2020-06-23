Алхас Квициниа: мы обязаны обеспечить гражданам России возможность проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

В Администрации Президента РА прошло совещание.







Сухум. 23 июня. Апсныпресс. Лана Цвижба. Руководитель Администрации Президента РА Алхас Квициниа обсудил с главами администраций городов и районов Абхазии подготовку к проведению голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.







Алхас Квициниа подчеркнул: «В нашей республике много граждан РФ, и мы обязаны обеспечить им возможность проголосовать, а также общественный правопорядок в местах голосования».







Как сообщил Квициниа, проголосовать по поводу поправок в Конституцию РФ можно будет только в одном месте – в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия. «Поэтому необходимо обеспечить граждан транспортом, чтобы они смогли добраться до места голосования. Кроме того, нужно обсудить взаимодействие в этих вопросах с нашими силовыми структурами, которые будут обеспечивать правопорядок в республике», - сказал он.







При этом мэр города Сухум Беслан Эшба отметил: «Необходимо скоординировать действия с самим Посольством. По нашему мнению, пропускная способность будет невысокая, в первую очередь, это обеспечит безопасность и возможность прохождения такого мероприятия. Мы, со своей стороны, будем оказывать содействие, обеспечим транспортом».







Глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия также подтвердил: «В Агудзере проживает немало граждан Российской Федерации, мы их обеспечим транспортом до места голосования».







Кроме того, в целях соблюдения мер инфекционной безопасности, главы районов предложили разделить период голосования – для каждого района определенные часы.