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Алхас Конджария: состояние у всех пациентов с COVID-19 сейчас стабильное
11:47, 16 Июня 2020
Заместитель министра здравоохранения РА рассказал о самочувствии пациентов с COVID-19.
Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария рассказал о самочувствии пациентов с подтвержденным COVID-19, которые находятся в стационаре Гудаутского госпиталя. Интервью распространила пресс-служба Министерства здравоохранения РА.
Конджария сообщил, что состояние больных, находящихся в Центральной районной больнице города Гудаута, расценивается как относительно удовлетворительное, то есть требуется непосредственное нахождение пациентов в стационаре, но при этом активных жалоб на плохое самочувствие нет. «Температура есть, но невысокая – от 37 до 38. Состояние у всех пациентов сейчас стабильное, все на самостоятельном дыхании. За всю историю борьбы с COVID-19 в Абхазии практически ни одного пациента к ИВЛ не подключали. Был ряд эпизодов, когда больному давали подышать кислородом из-за того, что была низкая сатурация», - пояснил Конджария.
Как отмечает замминистра, категория больных сейчас – молодые ребята, при этом болезнь у них подтверждена, и не одним, а несколькими результатами анализов. «Вот и сегодня у нас четыре человека в перепостановке, и если результат будет отрицательный, то их выпишут в ближайшее время. За счет того, что эта группа лиц молодого возраста, болезнь протекает в легкой степени. Будем надеяться, что состояние их будет с каждым днем улучшаться. От себя желаю удачи родным и близким, чтобы не переживали, мы делаем все от нас зависящее для скорейшего выздоровления наших подопечных. И спасибо всему медицинскому сообществу, которое сегодня трудится на благо своей Родины», - заключил Алхас Конджария.
Сухум. 16 июня. Апсныпресс. Заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария рассказал о самочувствии пациентов с подтвержденным COVID-19, которые находятся в стационаре Гудаутского госпиталя. Интервью распространила пресс-служба Министерства здравоохранения РА.
Конджария сообщил, что состояние больных, находящихся в Центральной районной больнице города Гудаута, расценивается как относительно удовлетворительное, то есть требуется непосредственное нахождение пациентов в стационаре, но при этом активных жалоб на плохое самочувствие нет. «Температура есть, но невысокая – от 37 до 38. Состояние у всех пациентов сейчас стабильное, все на самостоятельном дыхании. За всю историю борьбы с COVID-19 в Абхазии практически ни одного пациента к ИВЛ не подключали. Был ряд эпизодов, когда больному давали подышать кислородом из-за того, что была низкая сатурация», - пояснил Конджария.
Как отмечает замминистра, категория больных сейчас – молодые ребята, при этом болезнь у них подтверждена, и не одним, а несколькими результатами анализов. «Вот и сегодня у нас четыре человека в перепостановке, и если результат будет отрицательный, то их выпишут в ближайшее время. За счет того, что эта группа лиц молодого возраста, болезнь протекает в легкой степени. Будем надеяться, что состояние их будет с каждым днем улучшаться. От себя желаю удачи родным и близким, чтобы не переживали, мы делаем все от нас зависящее для скорейшего выздоровления наших подопечных. И спасибо всему медицинскому сообществу, которое сегодня трудится на благо своей Родины», - заключил Алхас Конджария.
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