Алхас Конджария: пока коронавирус в Абхазии не выявлен

Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…



Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Представитель Оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавируса, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 30 марта.



В сообщении говорится:



«На данное время в инфекционную больницу г. Сухум обратился один пациент, у которому был поставлен диагноз - коклюш. Пока коронавирус в Абхазии не выявлен.



За последние сутки в колл-центр поступило порядка 150 звонков.



С сегодняшнего дня Координационный штаб начинает тренинги с младшим медицинским персоналом всех медучреждений и ЛПУ республики.



Благодарим население за понимание и в очередной раз обращаемся к вам с просьбой не покидать ваши дома без острой необходимости».

