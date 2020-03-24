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Алхас Конджария: пока коронавирус в Абхазии не выявлен
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20:42, 30 Марта 2020
Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Представитель Оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавируса, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 30 марта.
В сообщении говорится:
«На данное время в инфекционную больницу г. Сухум обратился один пациент, у которому был поставлен диагноз - коклюш. Пока коронавирус в Абхазии не выявлен.
За последние сутки в колл-центр поступило порядка 150 звонков.
С сегодняшнего дня Координационный штаб начинает тренинги с младшим медицинским персоналом всех медучреждений и ЛПУ республики.
Благодарим население за понимание и в очередной раз обращаемся к вам с просьбой не покидать ваши дома без острой необходимости».
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Представитель Оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавируса, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 30 марта.
В сообщении говорится:
«На данное время в инфекционную больницу г. Сухум обратился один пациент, у которому был поставлен диагноз - коклюш. Пока коронавирус в Абхазии не выявлен.
За последние сутки в колл-центр поступило порядка 150 звонков.
С сегодняшнего дня Координационный штаб начинает тренинги с младшим медицинским персоналом всех медучреждений и ЛПУ республики.
Благодарим население за понимание и в очередной раз обращаемся к вам с просьбой не покидать ваши дома без острой необходимости».
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