APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
20:42, 30 Марта 2020 120
18:15, 30 Марта 2020 215
18:12, 30 Марта 2020 361
17:06, 30 Марта 2020 466
16:48, 30 Марта 2020 258
15:32, 30 Марта 2020 470
15:20, 30 Марта 2020 346
14:32, 30 Марта 2020 601
14:03, 30 Марта 2020 339
12:11, 30 Марта 2020 339
10:25, 30 Марта 2020 389
09:00, 30 Марта 2020 393
23:39, 29 Марта 2020 1359
17:12, 29 Марта 2020 1008
15:38, 29 Марта 2020 776
14:54, 29 Марта 2020 743
09:21, 29 Марта 2020 750
23:18, 28 Марта 2020 1222
20:00, 28 Марта 2020 1124
18:39, 28 Марта 2020 1044
15:48, 28 Марта 2020 1638
11:16, 28 Марта 2020 999
20:17, 27 Марта 2020 1978
19:33, 27 Марта 2020 1559
18:04, 27 Марта 2020 1527

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Алхас Конджария: пока коронавирус в Абхазии не выявлен

Алхас Конджария: пока коронавирус в Абхазии не выявлен

24
20:42, 30 Марта 2020
Алхас Конджария: пока коронавирус в Абхазии не выявлен
Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…

Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Представитель Оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавируса, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране на 30 марта.

В сообщении говорится:

«На данное время в инфекционную больницу г. Сухум обратился один пациент, у которому был поставлен диагноз - коклюш. Пока коронавирус в Абхазии не выявлен.

За последние сутки в колл-центр поступило порядка 150 звонков.

С сегодняшнего дня Координационный штаб начинает тренинги с младшим медицинским персоналом всех медучреждений и ЛПУ республики.

Благодарим население за понимание и в очередной раз обращаемся к вам с просьбой не покидать ваши дома без острой необходимости».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика