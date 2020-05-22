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Алхас Конджария о работе призывной комиссии: все карантинные меры соблюдаются

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15:30, 29 Мая 2020
Алхас Конджария о работе призывной комиссии: все карантинные меры соблюдаются
В военном комиссариате г. Сухум начала работу призывная комиссия.

Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Первый заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария проинспектировал военный комиссариат г. Сухум в первый день работы призывной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Как говорится в сообщении, по оценке Конджария, работа комиссии проходит в штатном режиме, и все предписанные меры, предпринятые в связи с карантином, соблюдаются.

Замминистра поговорил с председателем призывной медицинской комиссии Асланом Джопуа, и выяснил, как работают специалисты, хватает ли средств индивидуальной защиты. «Есть несколько организационных вопросов, которые легко решаются. Все используют средства индивидуальной защиты – и призывники, и сотрудники военного комиссариата. На входе выдаются маски, дезинфицируют руки и только после этого можно попасть на территорию самого военкомата», – отметил Конджария.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что условия для осмотра призывников стали на порядок лучше. Например, военкомат располагает переносным флюорографом и, если раньше флюорографию делали по показаниям медиков, а часть призывников привозили готовые снимки с собой, то в этом году, в рамках карантинных мероприятий, все призывники будут проходить эту процедуру на месте.

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