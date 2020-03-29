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Алхас Конджария: мы ожидаем дополнительную помощь – тест системы ПЦР диагностики

09:21, 29 Марта 2020
Алхас Конджария: мы ожидаем дополнительную помощь – тест системы ПЦР диагностики
Координационный штаб по защите населения от коронавируса информирует…

Сухум. 29 Марта. Апсныпресс. Представитель Координационного штаба по защите населения от коронавируса 2019-nCoV, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Алхас Конджария проинформировал об эпидемиологической ситуации в стране.

В официальном сообщении говорится:

«В инфекционной больнице города Сухум наблюдается 6 человек, которым был проведён тест на коронавирсную инфекцию с отрицательным результатом. Выставленным диагнозом у всех пациентов является ОРВИ.

Также, хотелось бы отметить, что проходила встреча с волонтёрскими службами и благотворительными организациями, на которой обсуждался ряд вопросов. Работа в данном направлении тоже поводится.

Помимо этого, хотелось бы сказать, что буквально на следующей неделе мы ожидаем дополнительную помощь – тест системы именно ПЦР диагностики для определения больных коронавирусом.

Хотелось бы в очередной раз обратиться с просьбой соблюдать режим ЧС, не выходить на улицу и не контактировать с людьми, оставаясь дома. Тем самым вы сможете минимизировать работу медицинского персонала и предотвратить распространение коронавирусной инфекции».

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