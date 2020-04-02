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Алхас Джинджолия: люди, которые вернулись на территорию Абхазии, должны быть помещены на карантин
21:19, 2 Апреля 2020
Представитель Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, депутат Народного Собрания – Парламента РА выступил с обращением.
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Представитель Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса Алхас Джинджодия обратился к населению страны.
В обращении, в частности, говорится:
«С 23 марта границу пересекает поток наших граждан, возвращающихся с территории Российской Федерации и из других стран. Надо заметить, что с принятием ограничительных мер поток сокращается. Тем не менее, в последние дни численность людей, пересекающих границу, доходит до 100 человек в сутки.
Те меры, которые принимаются Правительством не всегда достаточны и своевременны, но просим понять, что все это происходит впервые. Возможны какие-то сбои и ошибки. На сегодняшний день мы обращаемся к вам за помощью. Те люди, которые вернулись на территорию Абхазии, наши граждане, должны быть помещены на карантин. Слово «самоизоляция» для них звучит в первую очередь. Мы просим вас предоставлять данные о лицах, вернувшихся на Родину, которые нарушают условия самоизоляции и карантина, сообщать их в районные отделения милиции.
Также, хотим сообщить, что за последние несколько суток поток возвращающихся граждан отслеживается, и эта информация сообщается в районные отделы милиции. Мы будем принимать все соответствующие меры для их изоляции. В каждом районе создан штаб по борьбе с инфекцией, куда входят главы администраций, санитарные врачи, медики и представители органов правопорядка.
Перепрофилированы 4 туристических объекта для приема лиц, которые должны находится на карантине: санаторий «Псоу» в Цандрипше, санаторий «Черноморец» в Гудауте, санаторий «Айтар» в Сухуме и спортбаза в Очамчыре. На этих базах, при необходимости, будут изолированы на карантин, в первую очередь, сотрудники наших служб, обслуживающие пограничный контроль. Туда же, возможно, поместят медиков, контактировавших с больными, а также те лица, которым врачи санэпидемстанции определят проходить карантин. На этих базах подготовлен персонал, решены вопросы продовольственного и лекарственного снабжения. Но лица, пересекшие границу и находящиеся дома, не все должны находиться на этих базах. Для них главная мера ограничения – это соблюдение самоизоляции.
В случае ухудшения ситуации Правительство рассматривает возможное введение комендантского часа, разделение и изоляцию районов республики с целью нераспространения инфекции.
Просьба отнестись к этим мерам с пониманием.
Огромная просьба, относиться с уважением к тем службам, которые направлены на выполнение поставленных задачи – к сотрудникам ГАИ, больниц, санэпидемстанции, милиции.
Ведутся активные переговоры по получению помощи от Российской Федерации, активно включились в благотворительную работу бизнесмены диаспоры. Помощь в пути, уже доставлена какая-то часть. Ситуация в Абхазии находится под контролем. Эти меры дадут результат».
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Представитель Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса Алхас Джинджодия обратился к населению страны.
В обращении, в частности, говорится:
«С 23 марта границу пересекает поток наших граждан, возвращающихся с территории Российской Федерации и из других стран. Надо заметить, что с принятием ограничительных мер поток сокращается. Тем не менее, в последние дни численность людей, пересекающих границу, доходит до 100 человек в сутки.
Те меры, которые принимаются Правительством не всегда достаточны и своевременны, но просим понять, что все это происходит впервые. Возможны какие-то сбои и ошибки. На сегодняшний день мы обращаемся к вам за помощью. Те люди, которые вернулись на территорию Абхазии, наши граждане, должны быть помещены на карантин. Слово «самоизоляция» для них звучит в первую очередь. Мы просим вас предоставлять данные о лицах, вернувшихся на Родину, которые нарушают условия самоизоляции и карантина, сообщать их в районные отделения милиции.
Также, хотим сообщить, что за последние несколько суток поток возвращающихся граждан отслеживается, и эта информация сообщается в районные отделы милиции. Мы будем принимать все соответствующие меры для их изоляции. В каждом районе создан штаб по борьбе с инфекцией, куда входят главы администраций, санитарные врачи, медики и представители органов правопорядка.
Перепрофилированы 4 туристических объекта для приема лиц, которые должны находится на карантине: санаторий «Псоу» в Цандрипше, санаторий «Черноморец» в Гудауте, санаторий «Айтар» в Сухуме и спортбаза в Очамчыре. На этих базах, при необходимости, будут изолированы на карантин, в первую очередь, сотрудники наших служб, обслуживающие пограничный контроль. Туда же, возможно, поместят медиков, контактировавших с больными, а также те лица, которым врачи санэпидемстанции определят проходить карантин. На этих базах подготовлен персонал, решены вопросы продовольственного и лекарственного снабжения. Но лица, пересекшие границу и находящиеся дома, не все должны находиться на этих базах. Для них главная мера ограничения – это соблюдение самоизоляции.
В случае ухудшения ситуации Правительство рассматривает возможное введение комендантского часа, разделение и изоляцию районов республики с целью нераспространения инфекции.
Просьба отнестись к этим мерам с пониманием.
Огромная просьба, относиться с уважением к тем службам, которые направлены на выполнение поставленных задачи – к сотрудникам ГАИ, больниц, санэпидемстанции, милиции.
Ведутся активные переговоры по получению помощи от Российской Федерации, активно включились в благотворительную работу бизнесмены диаспоры. Помощь в пути, уже доставлена какая-то часть. Ситуация в Абхазии находится под контролем. Эти меры дадут результат».
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