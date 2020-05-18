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Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со СМИ Администрации Президента Абхазии
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18:39, 22 Мая 2020
Распоряжение об этом подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение о назначении Алхаса Чолокуа начальником Управления по связям со средствами массовой информации Администрации Президента Абхазии.
Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение о назначении Алхаса Чолокуа начальником Управления по связям со средствами массовой информации Администрации Президента Абхазии.
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