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Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со СМИ Администрации Президента Абхазии

63
18:39, 22 Мая 2020
Алхас Чолокуа назначен начальником Управления по связям со СМИ Администрации Президента Абхазии
Распоряжение об этом подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение о назначении Алхаса Чолокуа начальником Управления по связям со средствами массовой информации Администрации Президента Абхазии.

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