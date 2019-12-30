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Алхас Агумава назначен прокурором города Сухум
20:52, 30 Декабря 2019
Соответствующий приказ подписал Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба подписал приказы о назначении на должность прокурора г. Сухум Алхаса Ардонбейевича Агумава и о назначении на вакантную должность заместителя прокурора г. Сухум Алиаса Леонидовича Трапш.
(АП): Алхас Ардонбейевич Агумава родился в 1983 году в г. Москва.
В 2001 году окончил 14 среднюю школу г. Сухум, в том же году поступил и в 2006 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры работает с мая 2009 года на должностях от старшего следователя до помощника прокурора г. Сухум.
В феврале 2016 приказом Генерального прокурора РА назначен на должность заместителя прокурора г.Сухум.
Классный чин - советник юстиции.
Награждён медалью «За безупречную службу», «25 лет прокуратуре Абхазии».
Женат. Отец двоих детей.
Алиас Леонидович Трапш родился 27 сентября 1990 года в г. Гудаута.
В 2007 году окончил четвертую Гудаутскую среднюю школу.
В том же году поступил и в 2012 окончил Федеральное государственное казенное Военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры работает с февраля 2013 года, - в Военной прокуратуре РА.
С 01 июля 2014 года переведен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
С июля 2018 года назначен на должность прокурора-криминалиста Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
С августа 2019 года переведен на должность прокурора Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.
Классный чин - младший советник юстиции.
Награждён медалью «25 лет прокуратуре Абхазии».
Не женат.
Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба подписал приказы о назначении на должность прокурора г. Сухум Алхаса Ардонбейевича Агумава и о назначении на вакантную должность заместителя прокурора г. Сухум Алиаса Леонидовича Трапш.
(АП): Алхас Ардонбейевич Агумава родился в 1983 году в г. Москва.
В 2001 году окончил 14 среднюю школу г. Сухум, в том же году поступил и в 2006 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры работает с мая 2009 года на должностях от старшего следователя до помощника прокурора г. Сухум.
В феврале 2016 приказом Генерального прокурора РА назначен на должность заместителя прокурора г.Сухум.
Классный чин - советник юстиции.
Награждён медалью «За безупречную службу», «25 лет прокуратуре Абхазии».
Женат. Отец двоих детей.
Алиас Леонидович Трапш родился 27 сентября 1990 года в г. Гудаута.
В 2007 году окончил четвертую Гудаутскую среднюю школу.
В том же году поступил и в 2012 окончил Федеральное государственное казенное Военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
В органах прокуратуры работает с февраля 2013 года, - в Военной прокуратуре РА.
С 01 июля 2014 года переведен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
С июля 2018 года назначен на должность прокурора-криминалиста Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.
С августа 2019 года переведен на должность прокурора Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.
Классный чин - младший советник юстиции.
Награждён медалью «25 лет прокуратуре Абхазии».
Не женат.
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