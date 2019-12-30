Алхас Агумава назначен прокурором города Сухум

Соответствующий приказ подписал Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба.



Сухум. 30 декабря. Апсныпресс. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба подписал приказы о назначении на должность прокурора г. Сухум Алхаса Ардонбейевича Агумава и о назначении на вакантную должность заместителя прокурора г. Сухум Алиаса Леонидовича Трапш.





(АП): Алхас Ардонбейевич Агумава родился в 1983 году в г. Москва.



В 2001 году окончил 14 среднюю школу г. Сухум, в том же году поступил и в 2006 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».



В органах прокуратуры работает с мая 2009 года на должностях от старшего следователя до помощника прокурора г. Сухум.



В феврале 2016 приказом Генерального прокурора РА назначен на должность заместителя прокурора г.Сухум.



Классный чин - советник юстиции.

Награждён медалью «За безупречную службу», «25 лет прокуратуре Абхазии».

Женат. Отец двоих детей.





Алиас Леонидович Трапш родился 27 сентября 1990 года в г. Гудаута.

В 2007 году окончил четвертую Гудаутскую среднюю школу.

В том же году поступил и в 2012 окончил Федеральное государственное казенное Военное образовательное учреждение высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации по специальности «юриспруденция».



В органах прокуратуры работает с февраля 2013 года, - в Военной прокуратуре РА.



С 01 июля 2014 года переведен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.



С июля 2018 года назначен на должность прокурора-криминалиста Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.



С августа 2019 года переведен на должность прокурора Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.



Классный чин - младший советник юстиции.

Награждён медалью «25 лет прокуратуре Абхазии».

Не женат.

