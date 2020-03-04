Алексей Двинянин ответил на обращение Валерия Бганба

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным.



Сухум. 4 марта. Апсныпресс. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин ответил на обращение исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба по поводу действий ряда СМИ РФ, распространяющих дезинформацию о состоянии здоровья кандидата в Президенты, депутата Народного Собрания – Парламента РА Аслана Бжания.



Алексей Двинянин подчеркнул:



«Я доведу Вашу озабоченность до руководства Российской Федерации и, естественно, мы разберемся с фактами – абсолютно лживыми и фальсифицированными, которые распространяются в средствах массовой информации, если они действительно имели место, если это не были фейки, которых, как Вы знаете, достаточно сейчас, особенно в соцсетях. Я, со своей стороны, тоже хотел бы выразить озабоченность тем, что под прикрытием якобы факта отравления, до нас дошла информация, что вчера ряд экстремистов из различных политических кругов Абхазии собирались пикетировать Посольство Российской Федерации – союзника и стратегического партнера Абхазии. Естественно, мы с этим категорически не согласны, поэтому я полностью разделяю Вашу озабоченность и обещаю в кратчайшие сроки, после сегодняшних протокольных мероприятий передать эту информацию в Москву».