Александра Анкваб проинформировали о ситуации в банковской сфере Абхазии

Премьер-министр провёл рабочую встречу с председателем Нацбанка Абхазии.



Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на рабочей встрече с председателем Национального банка РА Бесланом Барателиа обсудил ситуацию в банковской сфере республики. Во встрече также принял участие первый вице-премьер Беслан Джопуа.

Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Как отметил Барателиа: «В целом банковская система, несмотря на сложное время, функционирует относительно устойчиво. Существуют объективные проблемы и некоторые сложности, связанные с закрытием границы и снижением предпринимательской активности».



По информации председателя Нацбанка, приход наличности в кассы коммерческих банков на 60 % меньше показателей за аналогичный период предыдущего года, а снятие денег клиентами банков на 45% выше обычного. За март текущего года из банкоматов было обналичено 1 млрд. 300 млн. рублей, а в апреле 1 млрд. 100 млн. рублей. К примеру, в марте предыдущего года сумма обналичивания с помощью банкоматов составила 750-800 млн. рублей.



«Так, все наличные ресурсы коммерческих банков сейчас направлены главным образом на поддержание операционных касс и банкоматов. Самая главная задача – удовлетворить запрос и обеспечить граждан наличными средствами. Несмотря на существующие сложности, данная задача решается» – пояснил он.



Кроме того, Барателиа отметил, что Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам в случае ухудшения финансового состояния заемщика осуществлять реструктуризацию задолженности такого заемщика, а также отказаться от применения штрафных санкций, при этом банкам предоставлено право не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов на возможные потери по ссудам до 30 июня 2020 года.

Что касается возможного оттока вкладчиков, к примеру, Сбербанка, то ситуация стабильная. Более того, несмотря на кризис в экономике появляются новые вкладчики.



В завершении рабочей встречи Александр Анкваб выразил надежду на стабилизацию ситуации в стране, что безусловно положительно скажется не только на экономике, но и на банковском секторе.

