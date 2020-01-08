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Александр Ющенко: диалог власти и оппозиции нужен. Он должен быть конструктивным

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14:17, 10 Января 2020
Александр Ющенко: диалог власти и оппозиции нужен. Он должен быть конструктивным
Заместитель председателя Комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связям, депутат от фракции КПРФ дал комментарий Апсныпресс.

Сухум. 10 января. Апсныпресс. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по информационной политике, информационным технологиям и связям, депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко прокомментировал Апсныпресс политическую ситуацию в Абхазии:

«Я неоднократно бывал в Абхазии и знаю, что абхазский народ ни в коем случае не допустит никаких провокационных действий. Думаю, что мудрость возобладает, выяснение отношений не должно выходить за рамки правового поля. Диалог власти и оппозиции нужен, но он должен быть конструктивным и привести к определённым правовым решениям по выходу из политического кризиса.

В послевоенное время Абхазия проявила себя, как правовое государство, прошедшее через тяжелые годы войны и разрухи. На сегодняшний день – это состоявшаяся независимая страна, со всеми институтами органов власти, где существуют Верховный суд, Конституционный суд, Народное Собрание – Парламент республики. Все ветви государственной власти должны с холодной головой, разумно подойти к решению политической ситуации. Ведь всегда существует большая опасность: когда искрит, третьи силы могут использовать это в своих интересах, что категорично недопустимо.

Со стороны Парламента и Компартии России мы имеем хорошо налаженное взаимодействие с Абхазией, поэтому с большой тревогой и переживанием наблюдаем за ситуацией в стране».

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