Александр Новак: уже даны поручения для немедленной организации перетока электроэнергии из России в Абхазию

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия провел переговоры с министром энергетики Российской Федерации.



Сухум. 29 января. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба провёл переговоры по телефону с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком по вопросам взаимодействия в сфере энергообеспечения. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.



Как говорится в сообщении, на переговорах речь шла о поставках электроэнергии в Абхазию в целях обеспечения энергобезопасности в республике и ликвидации временного энергодефицита. Стороны обсудили технические мероприятия по подготовке поставок электроэнергии из энергосистемы России в Абхазию.



При этом, Александр Новак сообщил, что на основании решения сопредседателей Межправкомиссии РА и РФ уже даны поручения соответствующим структурам для немедленной организации перетока электроэнергии. «На данный момент мы занимаемся реализацией технических мероприятий для скорейшего осуществления электроперетока из России в Абхазию», - сказал Новак.



В Абхазии постоянный контроль за обеспечением подготовительных мероприятий и осуществлением поставок электроэнергии в республику возложен на и.о. вице-премьера, министра экономики РА Адгура Ардзинба.



Отмечается, что механизм поставок электроэнергии в Абхазию для ликвидации энергодефицита предусматривает расходование средств Инвестпрограммы РА. Предполагаемый объём поставок электроэнергии в 2020 году составит около 200 млн кВт/ч.



(АП): В 2019 году эта сумма составила 190 млн рублей. Объем средств для компенсации затрат по поставкам электроэнергии в 2016 и 2017 годах составил 771,812 млн. рублей. Энергодефицит в Республике Абхазия возникает при падении уровня воды в Джварском водохранилище, который на текущий момент достиг критической отметки 442 метра. Выработка электроэнергии гидроэлектростанцией ИнгурГЭС невозможна при снижении уровня воды ниже 440 метров. Из-за вызванного дефицита электроэнергии РУП «Черноморэнерго» прибегло к веерным отключениям в целях экономии потребляемой электроэнергии.