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Александр Габечия получил золотую медаль в XXV турнире по рукопашному бою в Краснодарском крае
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12:56, 13 Февраля 2020
Абхазию на турнире представляли три спортсмена, на счету которых одно золото, одно серебро и одна бронза.
Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Сборная команда Республики Абхазия приняла участие в XXV традиционном краевом турнире по рукопашному бою среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов, памяти Александра Масюка и сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, который прошел в спортивном комплексе «Витязь» станицы Староминской, Краснодарского края. Об этом Апсныпресс сообщили в Государственном комитете РА по делам молодежи и спорта.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 9 команд. В поединках сошлись спортсмены трех возрастных категорий 12–1 лет, 14–15 и 16-17 лет.
Абхазию представляли три спортсмена, на счету которых одно золото, одно серебро и одна бронза. Первое место занял Александр Габечия в возрастной категории 12-13 лет, в весовой категории 46 кг. В возрастной категории 14-15 лет, в весовой категории 55 кг, второе место занял Эри Бжания, третье – Эдуард Маркарян. Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии и России Ваграм Алексанян.
Спортсмены были награждены кубками, грамотами и памятными призами.
Также, команда Абхазии была награждена кубком за участие в традиционном турнире по рукопашному бою памяти воинов староминчан и кубком от атамана Староминского районного казачьего общества В.В. Горба.
Сейчас спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы для участия в турнире по армейскому рукопашному бою, который пройдет 6 марта в г. Сочи.
Сухум. 13 февраля. Апсныпресс. Сборная команда Республики Абхазия приняла участие в XXV традиционном краевом турнире по рукопашному бою среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов, памяти Александра Масюка и сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного долга, который прошел в спортивном комплексе «Витязь» станицы Староминской, Краснодарского края. Об этом Апсныпресс сообщили в Государственном комитете РА по делам молодежи и спорта.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 9 команд. В поединках сошлись спортсмены трех возрастных категорий 12–1 лет, 14–15 и 16-17 лет.
Абхазию представляли три спортсмена, на счету которых одно золото, одно серебро и одна бронза. Первое место занял Александр Габечия в возрастной категории 12-13 лет, в весовой категории 46 кг. В возрастной категории 14-15 лет, в весовой категории 55 кг, второе место занял Эри Бжания, третье – Эдуард Маркарян. Тренирует спортсменов заслуженный тренер Абхазии и России Ваграм Алексанян.
Спортсмены были награждены кубками, грамотами и памятными призами.
Также, команда Абхазии была награждена кубком за участие в традиционном турнире по рукопашному бою памяти воинов староминчан и кубком от атамана Староминского районного казачьего общества В.В. Горба.
Сейчас спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы для участия в турнире по армейскому рукопашному бою, который пройдет 6 марта в г. Сочи.
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