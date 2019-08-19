Александр Быкадоров: хотим пожелать, чтобы народ выбрал президентом того человека, который приведет страну к процветанию и благополучию

Валерий Кварчия встретился с делегацией ДНР.



Сухум. 22 августа. Апсныпресс. Мадина Чагава. В Народном Собрании - Парламенте РА прошла встреча спикера Валерия Кварчия с делегацией Донецкой Народной Республики, прибывшей в страну в качестве наблюдателей на выборах Президента РА.



Приветствуя гостей, Валерий Кварчия подчеркнул, что в последние годы между двумя государствами сложились дружеские отношения: «5 лет назад делегация ДНР принимала участие в качестве наблюдателей на выборах Президента Абхазии. В свою очередь, мы также не раз бывали у вас в качестве наблюдателей и на разных торжествах. В начале 2016 года было подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Эта предвыборная кампания проходит без осложнений. Думаю, что и 25 августа все будет нормально».



Со своей стороны, заместитель председателя Комитета Народного Совета ДНР по гражданскому и арбитражному законодательству Александр Быкадоров отметил: «Мы поддерживаем народ Абхазии в его стремлении к демократическим ценностям, к свободе и справедливости. Хотим пожелать, чтобы выборы прошли прозрачно, честно, и чтобы народ выбрал президентом того человека, который приведет страну к процветанию и благополучию».