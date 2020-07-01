APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:00, 1 Июля 2020
15:14, 1 Июля 2020 111
13:53, 1 Июля 2020 132
13:01, 1 Июля 2020 229
12:31, 1 Июля 2020 173
12:11, 1 Июля 2020 138
20:04, 30 Июня 2020 938
18:00, 30 Июня 2020 536
15:44, 30 Июня 2020 353
15:40, 30 Июня 2020 399
13:09, 30 Июня 2020 542
19:47, 29 Июня 2020 912
19:17, 29 Июня 2020 1318
19:00, 29 Июня 2020 893
13:19, 29 Июня 2020 701
20:00, 26 Июня 2020 679
19:33, 26 Июня 2020 1125
19:24, 26 Июня 2020 1364
13:39, 26 Июня 2020 1135
19:48, 25 Июня 2020 1244
16:50, 25 Июня 2020 868
15:38, 25 Июня 2020 1081
13:13, 25 Июня 2020 1061
21:00, 24 Июня 2020 1199
18:41, 24 Июня 2020 1080

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Александр Анкваб встретился с Зурабом Лакербая

Александр Анкваб встретился с Зурабом Лакербая

111
15:14, 1 Июля 2020
Александр Анкваб встретился с Зурабом Лакербая
Премьер-министр РА обсудил с полномочным представителем Президента РА по связям с международными организациями итоги работы по организации гуманитарных поставок.

Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с полномочным представителем Президента РА по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зурабом Лакербая. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.

Как говорится в сообщении, Лакербая привёл данные о работе по ораганизации гуманитарных поставок в Абхазию в первом квартале и реализации текущих проектов во втором квартале 2020 года. По его словам, с начала текущего года для борьбы с коронавирусом осуществлены 5 поставок в рамках работы Программы развития ООН. Стоимость грузов составила свыше 10 млн рублей. «Груз формировался на основании запросов Минздрава. За несколько прошедших месяцев поставлены необходимые предметы индивидуальной защиты и элементарной диагностики. Это – защитные комбинезоны (4070 шт.), дезинфицирующие растворы (3268 шт.), хирургические маски (15100 шт.), респираторы с фильтрами (6600 шт.), защитные маски для лица с 10 сменными «стеклами» (70шт.), текстильные защитные маски (1720 шт.), перчатки (24 100 шт.), бесконтактные термометры, термометры, оксиметры и пр.», - сообщил Лакербая. 

Полномочный представитель отметил, что при поддержке ПРООН были разработаны и произведены медиаматериалы и печатная продукцию о коронавирусе, которые позволили информировать граждан об опасности вируса и необходимых мерах предосторожности. 

Премьер-министр поинтересовался также итогами работы по поставкам лекарственных препаратов для плановой профилактической терапии населения и оказания помощи тяжелобольным людям. «ПРООН осуществил поставку лекарств для больных сахарным диабетом, вакцины для детей, средств для лечения СПИДа и туберкулеза, материалов для наркологического диспансера и т.д. Сумма поставок – до 5 млн рублей», - проинформировал Лакербая. 

Александр Анкваб поблагодарил Зураба Лакербая за организационное сопровождение проектов и отметил, что важно продолжать работу по всем направлениям: «Абхазия, как и многие страны мира не была готова к подобным вызовам и сейчас находится в сложной ситуации. Именно поэтому важно совершенствовать тот механизм осуществления гуманитарных поставок, который есть».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика