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Александр Анкваб встретился с Зурабом Лакербая
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15:14, 1 Июля 2020
Премьер-министр РА обсудил с полномочным представителем Президента РА по связям с международными организациями итоги работы по организации гуманитарных поставок.
Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с полномочным представителем Президента РА по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зурабом Лакербая. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.
Как говорится в сообщении, Лакербая привёл данные о работе по ораганизации гуманитарных поставок в Абхазию в первом квартале и реализации текущих проектов во втором квартале 2020 года. По его словам, с начала текущего года для борьбы с коронавирусом осуществлены 5 поставок в рамках работы Программы развития ООН. Стоимость грузов составила свыше 10 млн рублей. «Груз формировался на основании запросов Минздрава. За несколько прошедших месяцев поставлены необходимые предметы индивидуальной защиты и элементарной диагностики. Это – защитные комбинезоны (4070 шт.), дезинфицирующие растворы (3268 шт.), хирургические маски (15100 шт.), респираторы с фильтрами (6600 шт.), защитные маски для лица с 10 сменными «стеклами» (70шт.), текстильные защитные маски (1720 шт.), перчатки (24 100 шт.), бесконтактные термометры, термометры, оксиметры и пр.», - сообщил Лакербая.
Полномочный представитель отметил, что при поддержке ПРООН были разработаны и произведены медиаматериалы и печатная продукцию о коронавирусе, которые позволили информировать граждан об опасности вируса и необходимых мерах предосторожности.
Премьер-министр поинтересовался также итогами работы по поставкам лекарственных препаратов для плановой профилактической терапии населения и оказания помощи тяжелобольным людям. «ПРООН осуществил поставку лекарств для больных сахарным диабетом, вакцины для детей, средств для лечения СПИДа и туберкулеза, материалов для наркологического диспансера и т.д. Сумма поставок – до 5 млн рублей», - проинформировал Лакербая.
Александр Анкваб поблагодарил Зураба Лакербая за организационное сопровождение проектов и отметил, что важно продолжать работу по всем направлениям: «Абхазия, как и многие страны мира не была готова к подобным вызовам и сейчас находится в сложной ситуации. Именно поэтому важно совершенствовать тот механизм осуществления гуманитарных поставок, который есть».
Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с полномочным представителем Президента РА по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам Зурабом Лакербая. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.
Как говорится в сообщении, Лакербая привёл данные о работе по ораганизации гуманитарных поставок в Абхазию в первом квартале и реализации текущих проектов во втором квартале 2020 года. По его словам, с начала текущего года для борьбы с коронавирусом осуществлены 5 поставок в рамках работы Программы развития ООН. Стоимость грузов составила свыше 10 млн рублей. «Груз формировался на основании запросов Минздрава. За несколько прошедших месяцев поставлены необходимые предметы индивидуальной защиты и элементарной диагностики. Это – защитные комбинезоны (4070 шт.), дезинфицирующие растворы (3268 шт.), хирургические маски (15100 шт.), респираторы с фильтрами (6600 шт.), защитные маски для лица с 10 сменными «стеклами» (70шт.), текстильные защитные маски (1720 шт.), перчатки (24 100 шт.), бесконтактные термометры, термометры, оксиметры и пр.», - сообщил Лакербая.
Полномочный представитель отметил, что при поддержке ПРООН были разработаны и произведены медиаматериалы и печатная продукцию о коронавирусе, которые позволили информировать граждан об опасности вируса и необходимых мерах предосторожности.
Премьер-министр поинтересовался также итогами работы по поставкам лекарственных препаратов для плановой профилактической терапии населения и оказания помощи тяжелобольным людям. «ПРООН осуществил поставку лекарств для больных сахарным диабетом, вакцины для детей, средств для лечения СПИДа и туберкулеза, материалов для наркологического диспансера и т.д. Сумма поставок – до 5 млн рублей», - проинформировал Лакербая.
Александр Анкваб поблагодарил Зураба Лакербая за организационное сопровождение проектов и отметил, что важно продолжать работу по всем направлениям: «Абхазия, как и многие страны мира не была готова к подобным вызовам и сейчас находится в сложной ситуации. Именно поэтому важно совершенствовать тот механизм осуществления гуманитарных поставок, который есть».
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