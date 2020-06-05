15:40, 11 Июня 2020 372
14:52, 11 Июня 2020 204
13:06, 11 Июня 2020 988
12:40, 11 Июня 2020 311
18:30, 10 Июня 2020 512
15:24, 10 Июня 2020 805
15:09, 10 Июня 2020 439
17:58, 9 Июня 2020 688
17:44, 9 Июня 2020 623
15:09, 9 Июня 2020 1297
20:28, 8 Июня 2020 716
18:27, 8 Июня 2020 601
16:15, 8 Июня 2020 846
14:35, 8 Июня 2020 769
14:25, 8 Июня 2020 752
12:16, 7 Июня 2020 1146
19:51, 5 Июня 2020 1498
19:22, 5 Июня 2020 1052
18:53, 5 Июня 2020 1337
15:29, 5 Июня 2020 784
13:23, 5 Июня 2020 877
13:10, 5 Июня 2020 1240
12:21, 5 Июня 2020 1090
20:41, 4 Июня 2020 1449
19:35, 4 Июня 2020 1394
Популярное
05.06.2020 1498
04.06.2020 1450
04.06.2020 1394
05.06.2020 1337
09.06.2020 1297
05.06.2020 1240
04.06.2020 1202
05.06.2020 1091
05.06.2020 1052
Александр Анкваб встретился с представителями АПЦ
599
18:27, 8 Июня 2020
Обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главой Церковного Совета Абхазской Православной Церкви иереем Виссарионом Аплиаа и представителями АПЦ.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии, ремонта и восстановления их инфраструктуры.
Александр Анкваб и Виссарион Аплиаа отметили важность продолжения тесного взаимодействия АПЦ и Правительства по иным вопросам жизни Абхазии.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с главой Церковного Совета Абхазской Православной Церкви иереем Виссарионом Аплиаа и представителями АПЦ.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия церкви и государства, дальнейшего возрождения духовного наследия, перспективы сохранения древних храмов Абхазии, ремонта и восстановления их инфраструктуры.
Александр Анкваб и Виссарион Аплиаа отметили важность продолжения тесного взаимодействия АПЦ и Правительства по иным вопросам жизни Абхазии.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.