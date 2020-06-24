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Александр Анкваб встретился с Иналом Габлия

16:21, 24 Июня 2020
Александр Анкваб встретился с Иналом Габлия
Премьер-министр Абхазии и министр просвещения и языковой политики обсудили первостепенные задачи сферы образования.

Сухум. 24 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.

Министр сообщил, что посетил несколько учреждений среднего образования и провёл ряд ведомственных встреч по актуальным вопросам. Инал Габлия подчеркнул важность разработки и принятия закона об образовании, а также национальной концепции развития школьного и общего образования, воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

По мнению министра, необходимо продолжать развитие абхазского языка как с применением новых технологий, так и с использованием классических инструментов и ресурсов.

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