Александр Анкваб встретился с Аполлоном Думава

Премьер-министр Республики Абхазия и председатель Совета старейшин Очамчырского района обсудили развитие абхазских традиционных институтов в государстве.



Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с председателем Совета старейшин Очамчырского района Аполлоном Думава. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров РА.



Как говорится в сообщении, на встрече обсуждалась роль Совета старейшин в формировании нравственных и духовных устоев общества, в воспитании молодого поколения и развитии абхазского языка, а также организационные вопросы деятельности Совета.



Подчеркивалось, что укрепление взаимодействия между районными советами старейшин, государственными структурами и общественными организациями могло бы повысить эффективность разрешения разного рода конфликтов и значимость абхазских традиционных институтов в государстве.



