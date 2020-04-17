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Александр Анкваб возглавил Кабинет Министров Абхазии

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12:40, 24 Апреля 2020
Александр Анкваб возглавил Кабинет Министров Абхазии
Соответствующий Указ о назначении подписал президент РА Аслан Бжания.

Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении Александра Анкваб премьер-министром Абхазии.

(АП): Александр Золотинскович Анкваб ранее занимал должность главы Правительства Абхазии с 1 февраля 2005 года по 12 февраля 2010 года.

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