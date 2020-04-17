13:05, 24 Апреля 2020 117
12:40, 24 Апреля 2020 140
11:55, 24 Апреля 2020 96
18:07, 23 Апреля 2020 503
15:58, 23 Апреля 2020 446
15:53, 23 Апреля 2020 281
15:46, 23 Апреля 2020 383
14:37, 23 Апреля 2020 504
14:35, 23 Апреля 2020 525
14:07, 23 Апреля 2020 455
13:19, 23 Апреля 2020 580
18:11, 22 Апреля 2020 654
16:56, 22 Апреля 2020 1044
16:49, 22 Апреля 2020 756
16:45, 22 Апреля 2020 653
16:41, 22 Апреля 2020 645
15:50, 22 Апреля 2020 497
14:42, 22 Апреля 2020 1084
19:30, 21 Апреля 2020 723
15:06, 21 Апреля 2020 806
14:41, 21 Апреля 2020 509
13:01, 21 Апреля 2020 1406
09:36, 21 Апреля 2020 1193
19:25, 20 Апреля 2020 932
Популярное
17.04.2020 2050
17.04.2020 1380
17.04.2020 1217
21.04.2020 1194
22.04.2020 1085
Александр Анкваб возглавил Кабинет Министров Абхазии
123
12:40, 24 Апреля 2020
Соответствующий Указ о назначении подписал президент РА Аслан Бжания.
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении Александра Анкваб премьер-министром Абхазии.
(АП): Александр Золотинскович Анкваб ранее занимал должность главы Правительства Абхазии с 1 февраля 2005 года по 12 февраля 2010 года.
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении Александра Анкваб премьер-министром Абхазии.
(АП): Александр Золотинскович Анкваб ранее занимал должность главы Правительства Абхазии с 1 февраля 2005 года по 12 февраля 2010 года.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.