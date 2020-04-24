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Александр Анкваб: Владимир Делба хорошо известен у нас в стране и за её пределами
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13:41, 29 Апреля 2020
Александр Анкваб представил коллективу Минфина Владимира Делба.
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб представил коллективу Министерства финансов РА вице-премьера, министра финансов Владимира Делба.
Глава Правительства приветствовал сотрудников ведомства, руководителей структурных подразделений Минфина, экс-министра и сообщил: «С Джансухом Эдуардовичем у нас очень хорошие отношения, я благодарю его за проделанную работу. Те, кто занимается экономикой и финансами, знают, какая ситуация в стране и во всём мире. Пика пандемии ещё нет, и последствия того, что наша экономика сегодня, так сказать, стоит – наши финансовые показатели не движутся, цифры за три месяца неутешительны. Владимира Делба вы хорошо знаете, он известен у нас в стране и за её пределами. У него высокая подготовка и квалификация. Были времена, когда мы только начинали устанавливать контакты с российскими структурами, с Минфином Российской Федерации, с другими министерствами и ведомствами при участии Владимира Валерьевича. Он – человек с большим опытом».
При этом, экс-министр финансов РА Джансух Нанба выразил благодарность коллективу: «Я с уверенностью могу сказать, что это время работы с вами – самое продуктивное и благоприятное. Все это благодаря тому, что в Минфине всегда, традиционно работают люди, которые талантливы и очень ответственны. Каждый из вас делал то, что от него зависит. Несмотря ни на какие стихийные бедствия, политические волнения, Минфин всегда выполнял свою работу. Спасибо вам за это. Я очень многому научился уже в должности руководителя».
Джансух Нанба подчеркнул, что знает Владимира Делба как высококвалифицированного специалиста: «Для меня отрадно, что именно он сменит меня на этом посту, потому как впереди глобальные задачи, которые будет решать Министерство финансов, чтобы наше государство продолжало поступательное движение вперёд. У меня есть абсолютная уверенность в том, что все получится. Желаю вам, Владимир Валерьевич, удачи».
Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба выразил признательность руководству страны за доверие: «Коллектив Минфина – это единый организм, достаточно хорошо справляющийся со своими служебными обязанностями, высокопрофессиональный. Задачи, которые стоят перед Минфином в настоящее время и в нынешних реалиях, безусловно, требуют ещё больших усилий. Поэтому, я очень надеюсь, коллеги, что мы продолжим динамичное развитие по основным направлениям финансового обеспечения функций государства».
(АП): 28 апреля Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Владимира Делба вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия.
Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб представил коллективу Министерства финансов РА вице-премьера, министра финансов Владимира Делба.
Глава Правительства приветствовал сотрудников ведомства, руководителей структурных подразделений Минфина, экс-министра и сообщил: «С Джансухом Эдуардовичем у нас очень хорошие отношения, я благодарю его за проделанную работу. Те, кто занимается экономикой и финансами, знают, какая ситуация в стране и во всём мире. Пика пандемии ещё нет, и последствия того, что наша экономика сегодня, так сказать, стоит – наши финансовые показатели не движутся, цифры за три месяца неутешительны. Владимира Делба вы хорошо знаете, он известен у нас в стране и за её пределами. У него высокая подготовка и квалификация. Были времена, когда мы только начинали устанавливать контакты с российскими структурами, с Минфином Российской Федерации, с другими министерствами и ведомствами при участии Владимира Валерьевича. Он – человек с большим опытом».
При этом, экс-министр финансов РА Джансух Нанба выразил благодарность коллективу: «Я с уверенностью могу сказать, что это время работы с вами – самое продуктивное и благоприятное. Все это благодаря тому, что в Минфине всегда, традиционно работают люди, которые талантливы и очень ответственны. Каждый из вас делал то, что от него зависит. Несмотря ни на какие стихийные бедствия, политические волнения, Минфин всегда выполнял свою работу. Спасибо вам за это. Я очень многому научился уже в должности руководителя».
Джансух Нанба подчеркнул, что знает Владимира Делба как высококвалифицированного специалиста: «Для меня отрадно, что именно он сменит меня на этом посту, потому как впереди глобальные задачи, которые будет решать Министерство финансов, чтобы наше государство продолжало поступательное движение вперёд. У меня есть абсолютная уверенность в том, что все получится. Желаю вам, Владимир Валерьевич, удачи».
Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба выразил признательность руководству страны за доверие: «Коллектив Минфина – это единый организм, достаточно хорошо справляющийся со своими служебными обязанностями, высокопрофессиональный. Задачи, которые стоят перед Минфином в настоящее время и в нынешних реалиях, безусловно, требуют ещё больших усилий. Поэтому, я очень надеюсь, коллеги, что мы продолжим динамичное развитие по основным направлениям финансового обеспечения функций государства».
(АП): 28 апреля Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Владимира Делба вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия.
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