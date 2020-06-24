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Александр Анкваб: Штаб поручает министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля
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19:47, 29 Июня 2020
В Кабмине РА прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Сухум. 29 июля. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Кабмине РА, на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подвел итоги обсуждения эпидемиологической ситуации в стране.
Александр Анкваб проинфорировал: «Штаб поручает соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопрос о возможности открытия туристического сезона с 15 июля, обсудив связанные с этим вопросы с российскими структурами, и принять окончательное решение, в зависимости от той эпидемиологической обстановки, которая будет в Краснодарском и других регионах РФ».
При этом премьер-министр подчеркнул: «Если мы сможем за эти две недели грамотно выстроить работу, а также получить объективную информацию и поддержку от российских коллег, тогда будем считать, что сегодняшнее заседание Штаба было удачным. Многое предстоит обсудить Министерству туризма с туроператорами, которые работают на абхазской стороне, со страховыми компаниями и многими другими структурами, завязанными в этом бизнесе. Мы получили достаточно много предложений из России, как лучше организовать такую работу. Нужно выработать правильную дорожную карту. Мы осознаем, что нашим гражданам сегодня очень непросто, нанесен урон экономике, финансам, денежному обращению, товаропотоку. Тем не менее, наши граждане с пониманием относятся к действиям Штаба. Мы из этой ситуации вышли с наименьшими потерями. Но неправильные действия в будущем могут нанести непоправимый ущерб. Я верю в то, что наши граждане к этому относятся с пониманием».
По словам Анкваб, об итогах заседания Штаба будет доложено Президенту: «Если он поддержит решение, тогда будет подписан соответствующий документ».
Особо премьер-министр остановился на вопросе снятия ограничений в работе школьных учреждений: «Если вы считаете это возможным и необходимым, я поддерживаю такое решение. При всем том, придется изыскивать дополнительные средства, чтобы запустить эту систему».
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