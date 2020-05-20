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Александр Анкваб провёл совещание по вопросам эффективности работы Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии
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16:32, 26 Мая 2020
Премьер-министр дал ряд указаний, направленных на улучшение деятельности Фонда, а также поручил рассмотреть информацию о нарушениях бюджетного законодательства.
Сухум. 26 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание по вопросам защиты прав инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщении на официальном сайте Кабмина РА.
В частности, речь шла о работе Фонда инвалидов и реализации обязательств Фонда перед его подопечными.
В работе совещания приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия.
Представитель КРУ Минфина представил данные по проверке от 11 марта 2020 года, анализ исполнения бюджета Фонда по доходам, привёл данные о нарушениях в финансовой деятельности по части осуществления материальной помощи подопечным Фонда, организации их лечения, обеспечения инвалидов медикаментами, а также нарушения по аудиту основных средств.
По словам Адамура Черкезия, общая сумма по всем видам финансовых нарушений за 2019 год составляет порядка 33 млн. 517 тыс. рублей.
Александр Анкваб поручил участникам совещания провести инвентаризацию действующих нормативных правовых актов Правительства с целью упорядочения процесса льготного лекарственного обеспечения инвалидов, разработать положение, регламентирующее мероприятия по оказанию социальной помощи подопечным Фонда (мед.обслуживание, оказание содействия в трудоустройстве и др.), проанализировать эффективность деятельности ассоциаций инвалидов в районах, разобраться с задолженностями Фонда перед медицинскими и другими организациями.
«Наша встреча, к сожалению, вызвана жалобами инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на работу Фонда. Необходимо разобраться в том, как предоставляется помощь инвалидам, как она доходит до адресатов, в каких объёмах, на основании какого пакета документов», – отметил глава Правительства.
Премьер-министр дал ряд указаний, направленных на улучшение деятельности Фонда, а также поручил рассмотреть информацию о нарушениях бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и принять меры по устранению причин, способствующих их совершению.
Сухум. 26 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание по вопросам защиты прав инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщении на официальном сайте Кабмина РА.
В частности, речь шла о работе Фонда инвалидов и реализации обязательств Фонда перед его подопечными.
В работе совещания приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия.
Представитель КРУ Минфина представил данные по проверке от 11 марта 2020 года, анализ исполнения бюджета Фонда по доходам, привёл данные о нарушениях в финансовой деятельности по части осуществления материальной помощи подопечным Фонда, организации их лечения, обеспечения инвалидов медикаментами, а также нарушения по аудиту основных средств.
По словам Адамура Черкезия, общая сумма по всем видам финансовых нарушений за 2019 год составляет порядка 33 млн. 517 тыс. рублей.
Александр Анкваб поручил участникам совещания провести инвентаризацию действующих нормативных правовых актов Правительства с целью упорядочения процесса льготного лекарственного обеспечения инвалидов, разработать положение, регламентирующее мероприятия по оказанию социальной помощи подопечным Фонда (мед.обслуживание, оказание содействия в трудоустройстве и др.), проанализировать эффективность деятельности ассоциаций инвалидов в районах, разобраться с задолженностями Фонда перед медицинскими и другими организациями.
«Наша встреча, к сожалению, вызвана жалобами инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на работу Фонда. Необходимо разобраться в том, как предоставляется помощь инвалидам, как она доходит до адресатов, в каких объёмах, на основании какого пакета документов», – отметил глава Правительства.
Премьер-министр дал ряд указаний, направленных на улучшение деятельности Фонда, а также поручил рассмотреть информацию о нарушениях бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и принять меры по устранению причин, способствующих их совершению.
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