Александр Анкваб провёл совещание по вопросам безопасного хранения химических соединений и веществ

На совещании присутствовали представители МЧС, научных институтов и заинтересованных структур.



Сухум. 6 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с участием министра по ЧС, специалистов НИИЭПиТ и СФТИ, посвященное вопросам работы МЧС Абхазии по обеспечению безопасного хранения химических соединений и веществ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.



Как отмечается в сообщении, на совещании речь шла о проведении инвентаризации технического имущества объектов, а также химических веществ, находящихся в обращении, планируемых к обращению в ходе работы учреждений или, готовящихся к утилизации химических соединений.



Глава Правительства подчеркнул, что составление перечня на объектах станет частью комплекса мероприятий, направленных на подготовку к реализации регламента безопасности, обеспечению должного хранения веществ, материалов и инвентаря, с учётом всех норм санитарно-гигиенических норм.



По итогам совещания были даны соответствующие поручения: под руководством Министерства по ЧС, в рамках межведомственного сотрудничества, представить план мероприятий по организации сортировки и хранения материалов.