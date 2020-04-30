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Александр Анкваб провёл совещание по вопросам безопасного хранения химических соединений и веществ
14:17, 6 Мая 2020
На совещании присутствовали представители МЧС, научных институтов и заинтересованных структур.
Сухум. 6 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с участием министра по ЧС, специалистов НИИЭПиТ и СФТИ, посвященное вопросам работы МЧС Абхазии по обеспечению безопасного хранения химических соединений и веществ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.
Как отмечается в сообщении, на совещании речь шла о проведении инвентаризации технического имущества объектов, а также химических веществ, находящихся в обращении, планируемых к обращению в ходе работы учреждений или, готовящихся к утилизации химических соединений.
Глава Правительства подчеркнул, что составление перечня на объектах станет частью комплекса мероприятий, направленных на подготовку к реализации регламента безопасности, обеспечению должного хранения веществ, материалов и инвентаря, с учётом всех норм санитарно-гигиенических норм.
По итогам совещания были даны соответствующие поручения: под руководством Министерства по ЧС, в рамках межведомственного сотрудничества, представить план мероприятий по организации сортировки и хранения материалов.
Сухум. 6 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с участием министра по ЧС, специалистов НИИЭПиТ и СФТИ, посвященное вопросам работы МЧС Абхазии по обеспечению безопасного хранения химических соединений и веществ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.
Как отмечается в сообщении, на совещании речь шла о проведении инвентаризации технического имущества объектов, а также химических веществ, находящихся в обращении, планируемых к обращению в ходе работы учреждений или, готовящихся к утилизации химических соединений.
Глава Правительства подчеркнул, что составление перечня на объектах станет частью комплекса мероприятий, направленных на подготовку к реализации регламента безопасности, обеспечению должного хранения веществ, материалов и инвентаря, с учётом всех норм санитарно-гигиенических норм.
По итогам совещания были даны соответствующие поручения: под руководством Министерства по ЧС, в рамках межведомственного сотрудничества, представить план мероприятий по организации сортировки и хранения материалов.
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