APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:17, 6 Мая 2020 60
13:11, 6 Мая 2020 96
12:59, 6 Мая 2020 83
12:38, 6 Мая 2020 124
19:11, 5 Мая 2020 438
18:35, 5 Мая 2020 377
17:27, 5 Мая 2020 351
15:26, 5 Мая 2020 449
14:46, 5 Мая 2020 293
14:37, 5 Мая 2020 352
14:11, 5 Мая 2020 382
12:11, 5 Мая 2020 813
18:31, 4 Мая 2020 897
17:48, 4 Мая 2020 655
15:34, 4 Мая 2020 1026
14:49, 4 Мая 2020 403
13:02, 4 Мая 2020 654
12:58, 4 Мая 2020 714
12:18, 1 Мая 2020 1316
18:40, 30 Апреля 2020 1105
18:34, 30 Апреля 2020 1220
18:27, 30 Апреля 2020 1185
18:20, 30 Апреля 2020 1322
18:14, 30 Апреля 2020 964
18:10, 30 Апреля 2020 1331

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Александр Анкваб провёл совещание по вопросам безопасного хранения химических соединений и веществ

Александр Анкваб провёл совещание по вопросам безопасного хранения химических соединений и веществ

14:17, 6 Мая 2020
Александр Анкваб провёл совещание по вопросам безопасного хранения химических соединений и веществ
На совещании присутствовали представители МЧС, научных институтов и заинтересованных структур.

Сухум. 6 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с участием министра по ЧС, специалистов НИИЭПиТ и СФТИ, посвященное вопросам работы МЧС Абхазии по обеспечению безопасного хранения химических соединений и веществ в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РА.

Как отмечается в сообщении, на совещании речь шла о проведении инвентаризации технического имущества объектов, а также химических веществ, находящихся в обращении, планируемых к обращению в ходе работы учреждений или, готовящихся к утилизации химических соединений.

Глава Правительства подчеркнул, что составление перечня на объектах станет частью комплекса мероприятий, направленных на подготовку к реализации регламента безопасности, обеспечению должного хранения веществ, материалов и инвентаря, с учётом всех норм санитарно-гигиенических норм.

По итогам совещания были даны соответствующие поручения: под руководством Министерства по ЧС, в рамках межведомственного сотрудничества, представить план мероприятий по организации сортировки и хранения материалов.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика