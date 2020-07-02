15:00, 6 Июля 2020 42
14:49, 6 Июля 2020 45
14:03, 6 Июля 2020 101
13:50, 6 Июля 2020 145
13:49, 4 Июля 2020 541
13:47, 4 Июля 2020 616
13:36, 4 Июля 2020 436
13:28, 4 Июля 2020 444
20:59, 3 Июля 2020 1237
20:51, 3 Июля 2020 506
18:28, 3 Июля 2020 605
17:27, 3 Июля 2020 710
15:26, 3 Июля 2020 516
15:07, 3 Июля 2020 586
15:01, 3 Июля 2020 817
14:27, 3 Июля 2020 849
14:15, 3 Июля 2020 677
14:07, 3 Июля 2020 548
11:55, 3 Июля 2020 565
23:02, 2 Июля 2020 1486
21:50, 2 Июля 2020 801
21:38, 2 Июля 2020 717
21:29, 2 Июля 2020 761
20:54, 2 Июля 2020 781
20:45, 2 Июля 2020 2020
Популярное
29.06.2020 1815
30.06.2020 1628
02.07.2020 1484
29.06.2020 1315
03.07.2020 1237
01.07.2020 1154
Александр Анкваб провел встречу с представителями районных ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии
101
14:03, 6 Июля 2020
Участники встречи согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов с целью обеспечения прозрачности при принятии решений по распределению ресурсов Фонда.
Сухум. 6 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с руководителями ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрыпшского Очамчырского и Ткуарчалского районов. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
На встрече речь шла о проводимой работе ассоциациями в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны, поднимались вопросы обеспечения инвалидов медикаментами, оказания льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы по социальным обязательствам государства перед ними.
Участники встречи согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с целью обеспечения прозрачности при принятии решений по распределению ресурсов Фонда.
Премьер-министр подчеркнул необходимость организации в ближайшее время встречи руководителей ассоциаций и руководства Фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем после проверок их деятельности.
Сухум. 6 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с руководителями ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрыпшского Очамчырского и Ткуарчалского районов. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
На встрече речь шла о проводимой работе ассоциациями в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны, поднимались вопросы обеспечения инвалидов медикаментами, оказания льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы по социальным обязательствам государства перед ними.
Участники встречи согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с целью обеспечения прозрачности при принятии решений по распределению ресурсов Фонда.
Премьер-министр подчеркнул необходимость организации в ближайшее время встречи руководителей ассоциаций и руководства Фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем после проверок их деятельности.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.