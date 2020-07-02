Александр Анкваб провел встречу с представителями районных ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии

Участники встречи согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов с целью обеспечения прозрачности при принятии решений по распределению ресурсов Фонда.



Сухум. 6 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с руководителями ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрыпшского Очамчырского и Ткуарчалского районов. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.



На встрече речь шла о проводимой работе ассоциациями в районах, их взаимодействии с Фондом инвалидов войны, поднимались вопросы обеспечения инвалидов медикаментами, оказания льготных услуг в сфере здравоохранения и другие актуальные темы по социальным обязательствам государства перед ними.



Участники встречи согласились, что в перспективе важно учредить наблюдательный совет при Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с целью обеспечения прозрачности при принятии решений по распределению ресурсов Фонда.



Премьер-министр подчеркнул необходимость организации в ближайшее время встречи руководителей ассоциаций и руководства Фонда с привлечением инвалидов войны для детального обсуждения текущих проблем после проверок их деятельности.

