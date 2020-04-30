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Александр Анкваб провел рабочую встречу с Дауром Курмазия

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19:11, 5 Мая 2020
Александр Анкваб провел рабочую встречу с Дауром Курмазия
На встрече обсуждалась ситуация в сфере налогообложения.

Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на рабочей встрече с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия обсудил исполнение плановых показателей налоговых поступлений в бюджет в период карантинных мер. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА. 

Министр доложил статистику: «Платежи и отчисления, администрируемые налоговым органом, за 4 месяца выполнены на 84,3% от плановых показателей. Прогнозируется спад налогоотчислений, максимальный показатель за 5 месяц текущего года, из-за большого выпадения в апреле, составит не более 80%».

Как пояснил Курмазия, невыполнение плана за 4 месяца обусловлено резким спадом платежей в апреле. Так, по его словам, фактические налоговые поступления за апрель составили 72 млн 200 тыс. рублей при плановом показателе 185,5 млн рублей. Таким образом, поступления за 4 месяца составили 575 млн рублей при плановом показателе 682 млн рублей. 

Выполнение плана за 1 квартал 2020 года – 101,3% (+6,4 млн рублей).

Кроме того, министр по налогам и сборам сообщил главе Правительства, что на межведомственном уровне с участием глав финансовых органов страны обсуждается возможность разработки и применения механизмов отсрочки уплаты некоторых налоговых платежей, неприменения штрафов и санкций в отношении налогоплательщиков, изменение налогового периода для отдельных видов платежей. 

Глава Правительства одобрил перспективу реализации подобных мер.

По мнению премьер-министра, в текущих экономических условиях отсрочка уплаты налогов в бюджет позволяет, прежде всего, сэкономить оборотные средства предприятия и дать возможность продержаться в период кризиса предпринимателю. А при условии положительного изменения ситуации и возобновления деловой активности предприниматели смогут уплатить налоги в более поздний срок. 

Подготовленные предложения с учётом прогнозных данных будут направлены премьер-министру на рассмотрение.

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