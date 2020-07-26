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Александр Анкваб поздравил Заместителя Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения

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13:24, 30 Июля 2020
Александр Анкваб поздравил Заместителя Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения
Александр Анкваб отметил личный вклад  Евкурова в развитие братских отношений Абхазии с Ингушетией.  

Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил заместителя Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения.

«Вся Ваша деятельность - пример преданности Родине, верности присяге. Всецело посвятив себя её интересам, за годы боевой службы в Вооруженных силах и на посту Главы Республики Ингушетия Вы добились серьезных успехов.

Глубокого уважения заслуживает Ваш личный вклад в развитие братских отношений с Республикой Абхазия. В нашей стране Вас помнят и ценят.

Убеждён, что высокий профессионализм, богатый опыт и энергия будут и впредь служить достижению стоящих перед Вами целей», - отмечается в поздравлении. 

Анкваб пожелал Евкурову крепкого здоровья,  успехов и долгих лет счастливой жизни. 


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