14:07, 30 Июля 2020 69
14:03, 30 Июля 2020 66
13:24, 30 Июля 2020 82
12:06, 30 Июля 2020 174
22:03, 29 Июля 2020 337
18:32, 29 Июля 2020 370
16:55, 29 Июля 2020 980
14:26, 29 Июля 2020 407
14:16, 29 Июля 2020 394
13:36, 29 Июля 2020 832
12:41, 29 Июля 2020 396
11:36, 29 Июля 2020 370
20:26, 28 Июля 2020 799
20:02, 28 Июля 2020 687
20:00, 28 Июля 2020 805
18:50, 28 Июля 2020 561
17:52, 28 Июля 2020 471
14:50, 28 Июля 2020 609
14:03, 28 Июля 2020 641
11:46, 28 Июля 2020 545
20:37, 27 Июля 2020 716
20:19, 27 Июля 2020 755
19:51, 27 Июля 2020 642
18:39, 27 Июля 2020 596
Популярное
26.07.2020 1350
23.07.2020 1344
24.07.2020 1210
23.07.2020 1104
24.07.2020 1101
26.07.2020 1079
23.07.2020 1028
Александр Анкваб поздравил Заместителя Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения
46
13:24, 30 Июля 2020
Александр Анкваб отметил личный вклад Евкурова в развитие братских отношений Абхазии с Ингушетией.
Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил заместителя Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения.
«Вся Ваша деятельность - пример преданности Родине, верности присяге. Всецело посвятив себя её интересам, за годы боевой службы в Вооруженных силах и на посту Главы Республики Ингушетия Вы добились серьезных успехов.
Глубокого уважения заслуживает Ваш личный вклад в развитие братских отношений с Республикой Абхазия. В нашей стране Вас помнят и ценят.
Убеждён, что высокий профессионализм, богатый опыт и энергия будут и впредь служить достижению стоящих перед Вами целей», - отмечается в поздравлении.
Анкваб пожелал Евкурову крепкого здоровья, успехов и долгих лет счастливой жизни.
Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил заместителя Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения.
«Вся Ваша деятельность - пример преданности Родине, верности присяге. Всецело посвятив себя её интересам, за годы боевой службы в Вооруженных силах и на посту Главы Республики Ингушетия Вы добились серьезных успехов.
Глубокого уважения заслуживает Ваш личный вклад в развитие братских отношений с Республикой Абхазия. В нашей стране Вас помнят и ценят.
Убеждён, что высокий профессионализм, богатый опыт и энергия будут и впредь служить достижению стоящих перед Вами целей», - отмечается в поздравлении.
Анкваб пожелал Евкурову крепкого здоровья, успехов и долгих лет счастливой жизни.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.