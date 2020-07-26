Александр Анкваб отметил личный вклад Евкурова в развитие братских отношений Абхазии с Ингушетией.



Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил заместителя Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бека Евкурова с днём рождения.



«Вся Ваша деятельность - пример преданности Родине, верности присяге. Всецело посвятив себя её интересам, за годы боевой службы в Вооруженных силах и на посту Главы Республики Ингушетия Вы добились серьезных успехов.



Глубокого уважения заслуживает Ваш личный вклад в развитие братских отношений с Республикой Абхазия. В нашей стране Вас помнят и ценят.



Убеждён, что высокий профессионализм, богатый опыт и энергия будут и впредь служить достижению стоящих перед Вами целей», - отмечается в поздравлении.



Анкваб пожелал Евкурову крепкого здоровья, успехов и долгих лет счастливой жизни.



