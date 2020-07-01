Александр Анкваб поздравил Семена Григорьева с юбилеем

«Нам очень повезло, что первую официальную дипломатическую миссию в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия много лет возглавляли именно Вы», - отметил премьер-министр.



Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил первого Посла Российской Федерации в Республике Абхазия Семёна Григорьева с юбилеем.



В поздравительном адресе говорится:



«Дорогой Семён Вячеславович!



От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60-летием!



Вы пришли к этому юбилею с большими достижениями - личными и профессиональными, многое пришлось повидать и гораздо большее осуществить на этом пути.



Нам очень повезло, что первую официальную дипломатическую миссию в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия много лет возглавляли именно Вы. Этот период абхазо-российских межгосударственных отношений был отмечен необычайной насыщенностью и результативностью - с Вашим непосредственным участием был заложен прочный правовой фундамент стратегического партнёрства наших стран во всех жизненно важных сферах, от оборонной до гуманитарной.



Исключительная доброжелательность, заинтересованность в развитии абхазо-российского союзничества снискали Вам искреннее уважение граждан Абхазии. В нашей стране Вас хорошо знают и с благодарностью вспоминают. Пожалуй, это и есть высшая гражданская оценка деятельности дипломата.



60 лет - тот возраст, когда большинство обязательств перед государственной службой, семьёй, друзьями обретают новый смысл и новое содержание. Уверены, что энергия, сила духа, твёрдая нацеленность приносить пользу Отечеству и впредь позволят Вам совершить много важных и добрых миссий.



Уважаемый Семён Вячеславович, я, мои друзья и соратники, гордимся дружбой с Вами. Примите искренние пожелания долгих счастливых лет!



Всегда рады видеть Вас и Вашу семью в Абхазии».



