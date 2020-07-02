Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив Новоафонской пещеры с юбилеем со дня открытия

«Новоафонский комплекс, без преувеличения, является одной из подлинных жемчужин мирового исторического и культурного наследия»,- отметил премьер.



Сухум. 4 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб направил поздравительный адрес коллективу Республиканского унитарного предприятия «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр по случаю 45-летия со дня открытия комплекса для посещений.



В поздравлении говорится:



«Дорогие друзья! Новоафонская пещера – чудесный дар природы, на которые так щедра Абхазия. Она вправе соперничать с самыми именитыми подземельями планеты.



Ровно 45 лет назад по уникальному тоннелю протяженностью 1,3 км единственный в СССР легкий метрополитен доставил первые группы туристов в залы пещеры, открыв для них подземные красоты.



Новоафонский комплекс, без преувеличения, является одной из подлинных жемчужин мирового исторического и культурного наследия.



Особую признательность выражаю ветеранам коллектива пещеры, которые на протяжении долгих лет принимали гостей Абхазии, рассказывая им об уникальных характеристиках и особенностях пещеры Нового Афона. Эти традиции сохраняют сегодняшние сотрудники.



Дорогие друзья! Примите поздравления и наилучшие пожелания!»

