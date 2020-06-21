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Александр Анкваб поздравил работников сферы здравоохранения Абхазии с профессиональным праздником
13:25, 21 Июня 2020
«У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь», отметил премьер.
Сухум. 21 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил работников сферы здравоохранения с Днём медика.
В поздравлении говорится:
«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Врач – одна из гуманнейших и благородных профессий, требующая глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь. Мероприятия, реализуемые вами для защиты здоровья населения Абхазии в период мировой пандемии коронавируса, продемонстрировали главные качества медиков – самоотверженность и следование своему долгу.
Вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение в ряду социальных задач, стоящих перед Правительством. Именно поэтому нам предстоит достичь целей, востребованных временем: совершенствовать качество медицинской помощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, улучшать материально-техническую базу системы здравоохранения.
Выражаю признательность медицинским работникам за неутомимый труд. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!»
Сухум. 21 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил работников сферы здравоохранения с Днём медика.
В поздравлении говорится:
«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Врач – одна из гуманнейших и благородных профессий, требующая глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. У вас непростая миссия — постоянно находиться в готовности прийти на помощь. Мероприятия, реализуемые вами для защиты здоровья населения Абхазии в период мировой пандемии коронавируса, продемонстрировали главные качества медиков – самоотверженность и следование своему долгу.
Вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение в ряду социальных задач, стоящих перед Правительством. Именно поэтому нам предстоит достичь целей, востребованных временем: совершенствовать качество медицинской помощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, улучшать материально-техническую базу системы здравоохранения.
Выражаю признательность медицинским работникам за неутомимый труд. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!»
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