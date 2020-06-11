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Александр Анкваб поздравил Михаила Мишустина с Днем России
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12:00, 12 Июня 2020
«Тесная связь общего исторического наследия, духовных и культурных ценностей легла в основу традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства Республики Абхазия и Российской Федерации», - отметил премьер Абхазии.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днём России:
«Уважаемый Михаил Владимирович, сегодня россияне отмечают один из главных праздников - День России, символизирующий национальное единение и общую ответственность за судьбу страны.
На многовековом пути строительства, сохранения и развития государства российский народ преодолел большие испытания. Современная Россия достойно противостоит новым вызовам и угрозам, как авторитетная держава твердо выступает за региональную и международную безопасность и стабильность.
Тесная связь общего исторического наследия, духовных и культурных ценностей легла в основу традиционных дружеских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства Республики Абхазия и Российской Федерации. Они достигли значительных результатов. Убеждены в том, что эти отношения будут укрепляться, а практические результаты совместной деятельности дадут мощный импульс их дальнейшему развитию.
Уважаемый Михаил Владимирович, поздравляю Вас и всех россиян с этим особенным, важным праздником. Желаю достижения новых успехов в реализации целей и задач, отвечающих коренным интересам Российского государства!»
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