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Александр Анкваб поздравил Михаила Бабича с Днём рождения

18:00, 28 Мая 2020
Александр Анкваб поздравил Михаила Бабича с Днём рождения
«Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства»,- отметил премьер.

Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил первого заместителя министра экономики Российской Федерации Михаила Бабича с Днем рождения.

В поздравлении говорится:

“Уважаемый Михаил Викторович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Многолетнее и ответственное служение интересам Российского государства и общества, неизменное стремление отдавать свои знания, опыт и энергию при решении масштабных задач, снискали Вам заслуженный авторитет и высокое признание заслуг. 

Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства, развитию союзнических отношений между нашими странами.

Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, долгих счастливых лет и больших успехов в многогранной государственной деятельности".

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