Александр Анкваб поздравил Михаила Бабича с Днём рождения

«Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства»,- отметил премьер.



Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил первого заместителя министра экономики Российской Федерации Михаила Бабича с Днем рождения.



В поздравлении говорится:



“Уважаемый Михаил Викторович!



Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Многолетнее и ответственное служение интересам Российского государства и общества, неизменное стремление отдавать свои знания, опыт и энергию при решении масштабных задач, снискали Вам заслуженный авторитет и высокое признание заслуг.



Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства, развитию союзнических отношений между нашими странами.



Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, долгих счастливых лет и больших успехов в многогранной государственной деятельности".

