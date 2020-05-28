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Александр Анкваб поздравил Михаила Бабича с Днём рождения
18:00, 28 Мая 2020
«Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства»,- отметил премьер.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил первого заместителя министра экономики Российской Федерации Михаила Бабича с Днем рождения.
В поздравлении говорится:
“Уважаемый Михаил Викторович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Многолетнее и ответственное служение интересам Российского государства и общества, неизменное стремление отдавать свои знания, опыт и энергию при решении масштабных задач, снискали Вам заслуженный авторитет и высокое признание заслуг.
Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства, развитию союзнических отношений между нашими странами.
Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, долгих счастливых лет и больших успехов в многогранной государственной деятельности".
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил первого заместителя министра экономики Российской Федерации Михаила Бабича с Днем рождения.
В поздравлении говорится:
“Уважаемый Михаил Викторович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Многолетнее и ответственное служение интересам Российского государства и общества, неизменное стремление отдавать свои знания, опыт и энергию при решении масштабных задач, снискали Вам заслуженный авторитет и высокое признание заслуг.
Выражаю уверенность, что наше доброе и конструктивное взаимодействие будет содействовать укреплению абхазо-российского стратегического партнерства, развитию союзнических отношений между нашими странами.
Примите мои искренние пожелания доброго здоровья, долгих счастливых лет и больших успехов в многогранной государственной деятельности".
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