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Александр Анкваб поздравил медицинских сестер Абхазии: вы снова на переднем краю борьбы

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13:02, 12 Мая 2020
Александр Анкваб поздравил медицинских сестер Абхазии: вы снова на переднем краю борьбы
Сегодня весь мир отмечает Международный день медицинских сестер.

Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер республики.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Сегодня в мире отмечают ваш профессиональный праздник – Международный день медицинских сестер.

Здоровье – главное богатство, без него невозможна полноценная, счастливая жизнь людей. Неслучайно ваша служба является важной частью системы здравоохранения – на плечи медицинских сестер ложится огромная работа по уходу за больными. Именно вы выполняете все назначения врача, от вашей квалификации, добросовестного отношения к обязанностям, душевной теплоты и готовности переносить трудности зависит здоровье человека.

Милосердие – ключевая составляющая одной из самых гуманных профессий, которую вы избрали и, которой верно служите, следуя идеям Флоренс Найтингел.

Вот и сейчас, когда мир переживает опасную пандемию коронавируса, вы снова на переднем краю борьбы. Но, я уверен, с вашей помощью мы преодолеем и эту проблему.

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником. 

Желаю вам душевных сил и благодарных улыбок тех, кто нуждается в вашей доброте и в ваших знаниях».

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