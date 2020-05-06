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Александр Анкваб поздравил медицинских сестер Абхазии: вы снова на переднем краю борьбы
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13:02, 12 Мая 2020
Сегодня весь мир отмечает Международный день медицинских сестер.
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер республики.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Сегодня в мире отмечают ваш профессиональный праздник – Международный день медицинских сестер.
Здоровье – главное богатство, без него невозможна полноценная, счастливая жизнь людей. Неслучайно ваша служба является важной частью системы здравоохранения – на плечи медицинских сестер ложится огромная работа по уходу за больными. Именно вы выполняете все назначения врача, от вашей квалификации, добросовестного отношения к обязанностям, душевной теплоты и готовности переносить трудности зависит здоровье человека.
Милосердие – ключевая составляющая одной из самых гуманных профессий, которую вы избрали и, которой верно служите, следуя идеям Флоренс Найтингел.
Вот и сейчас, когда мир переживает опасную пандемию коронавируса, вы снова на переднем краю борьбы. Но, я уверен, с вашей помощью мы преодолеем и эту проблему.
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником.
Желаю вам душевных сил и благодарных улыбок тех, кто нуждается в вашей доброте и в ваших знаниях».
Сухум. 12 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер республики.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Сегодня в мире отмечают ваш профессиональный праздник – Международный день медицинских сестер.
Здоровье – главное богатство, без него невозможна полноценная, счастливая жизнь людей. Неслучайно ваша служба является важной частью системы здравоохранения – на плечи медицинских сестер ложится огромная работа по уходу за больными. Именно вы выполняете все назначения врача, от вашей квалификации, добросовестного отношения к обязанностям, душевной теплоты и готовности переносить трудности зависит здоровье человека.
Милосердие – ключевая составляющая одной из самых гуманных профессий, которую вы избрали и, которой верно служите, следуя идеям Флоренс Найтингел.
Вот и сейчас, когда мир переживает опасную пандемию коронавируса, вы снова на переднем краю борьбы. Но, я уверен, с вашей помощью мы преодолеем и эту проблему.
Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником.
Желаю вам душевных сил и благодарных улыбок тех, кто нуждается в вашей доброте и в ваших знаниях».
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