Александр Анкваб поздравил коллектив СФТИ с 70-летием со дня основания

«В институте получили развитие исследования в области физики плазмы, велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям»,- отмечается в поздравлении.



Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив Сухумского физико-технического института с 70-летием со дня основания.



В поздравлении говорится:



"Дорогие друзья! Поздравляю ветеранов и действующих сотрудников института со знаменательной датой как в истории Абхазии, так и в истории развития науки в целом.



70 лет назад, сразу после окончания Великой Отечественной войны, было образовано научно-исследовательское учреждение - Сухумский физико-технический институт, на который возлагались серьезные надежды.



Усилиями сотен выдающихся учёных СФТИ вырос в мощный многоотраслевой научный центр Советского Союза. В институте получили развитие исследования в области физики плазмы, велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям, в частности, коллектив СФТИ участвовал в передовых исследованиях в области ядерных технологий.



В разное время в нём трудились лучшие отечественные и иностранные ученые. По сей день институт хранит историю, а коллектив передает молодому поколению свои знания.



Желаю сотрудникам легендарного СФТИ приумножения традиций и возрождения былой славы.



Здоровья и успехов вам!"

