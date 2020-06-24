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Александр Анкваб поздравил коллектив СФТИ с 70-летием со дня основания
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21:05, 1 Июля 2020
«В институте получили развитие исследования в области физики плазмы, велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям»,- отмечается в поздравлении.
Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив Сухумского физико-технического института с 70-летием со дня основания.
В поздравлении говорится:
"Дорогие друзья! Поздравляю ветеранов и действующих сотрудников института со знаменательной датой как в истории Абхазии, так и в истории развития науки в целом.
70 лет назад, сразу после окончания Великой Отечественной войны, было образовано научно-исследовательское учреждение - Сухумский физико-технический институт, на который возлагались серьезные надежды.
Усилиями сотен выдающихся учёных СФТИ вырос в мощный многоотраслевой научный центр Советского Союза. В институте получили развитие исследования в области физики плазмы, велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям, в частности, коллектив СФТИ участвовал в передовых исследованиях в области ядерных технологий.
В разное время в нём трудились лучшие отечественные и иностранные ученые. По сей день институт хранит историю, а коллектив передает молодому поколению свои знания.
Желаю сотрудникам легендарного СФТИ приумножения традиций и возрождения былой славы.
Здоровья и успехов вам!"
Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил руководство и коллектив Сухумского физико-технического института с 70-летием со дня основания.
В поздравлении говорится:
"Дорогие друзья! Поздравляю ветеранов и действующих сотрудников института со знаменательной датой как в истории Абхазии, так и в истории развития науки в целом.
70 лет назад, сразу после окончания Великой Отечественной войны, было образовано научно-исследовательское учреждение - Сухумский физико-технический институт, на который возлагались серьезные надежды.
Усилиями сотен выдающихся учёных СФТИ вырос в мощный многоотраслевой научный центр Советского Союза. В институте получили развитие исследования в области физики плазмы, велись интенсивные научные работы по другим важным направлениям, в частности, коллектив СФТИ участвовал в передовых исследованиях в области ядерных технологий.
В разное время в нём трудились лучшие отечественные и иностранные ученые. По сей день институт хранит историю, а коллектив передает молодому поколению свои знания.
Желаю сотрудникам легендарного СФТИ приумножения традиций и возрождения былой славы.
Здоровья и успехов вам!"
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