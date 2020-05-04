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Александр Анкваб поздравил Дениса Пушилина с Днём рождения
12:21, 9 Мая 2020
«В Республике Абхазия Вас знают, ценят и уверены в том, что сложившиеся отношения с Донецкой Народной Республикой будут укрепляться»,- отмечается в поздравлении.
Сухум. 9 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб направил поздравительный адрес Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину по случаю его Дня рождения.
«Уважаемый Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.
В этот значимый для Вас день мы присоединяемся к пожеланиям доброго здоровья, успехов в служении делу справедливости, воцарению мира в регионе.
В Республике Абхазия Вас знают, ценят и уверены в том, что сложившиеся отношения с Донецкой Народной Республикой будут укрепляться»,- говорится в поздравлении.
Сухум. 9 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб направил поздравительный адрес Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину по случаю его Дня рождения.
«Уважаемый Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.
В этот значимый для Вас день мы присоединяемся к пожеланиям доброго здоровья, успехов в служении делу справедливости, воцарению мира в регионе.
В Республике Абхазия Вас знают, ценят и уверены в том, что сложившиеся отношения с Донецкой Народной Республикой будут укрепляться»,- говорится в поздравлении.
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