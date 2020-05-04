Александр Анкваб поздравил Дениса Пушилина с Днём рождения

«В Республике Абхазия Вас знают, ценят и уверены в том, что сложившиеся отношения с Донецкой Народной Республикой будут укрепляться»,- отмечается в поздравлении.



Сухум. 9 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб направил поздравительный адрес Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину по случаю его Дня рождения.



«Уважаемый Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.



В этот значимый для Вас день мы присоединяемся к пожеланиям доброго здоровья, успехов в служении делу справедливости, воцарению мира в регионе.



В Республике Абхазия Вас знают, ценят и уверены в том, что сложившиеся отношения с Донецкой Народной Республикой будут укрепляться»,- говорится в поздравлении.

