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Александр Анкваб поручил профинансировать программы по обеспечению лекарствами граждан Абхазии
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19:07, 4 Июня 2020
Премьер-министр провел совещание с министром здравоохранения и директором РУП «Абхазфармация».
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения РА Тамазом Цахнакия и директором республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация» Рустамом Адлейба по вопросам обеспечения лекарственными препаратами граждан республики.
Цахнакия доложил премьер-министру о реализации целевых программ Минздрава по обеспечению препаратами граждан, нуждающихся в медикаментозном курсовом лечении. По его словам, Министерство продолжает работать в рамках таких программ, как «Совершенствование противотуберкулёзной помощи населению», «Централизованное приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений», «Развитие и совершенствование организации заместительной терапии для больных терминальной почечной недостаточностью», «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан РА на льготных условиях» и др. В этом году выполнение ЦП не превышает 30%. В частности, программа «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан РА на льготных условиях» нуждается в ежеквартальном финансировании в объеме 12 млн 500 тыс. рублей при ежегодной сумме затрат 50 млн рублей. Участниками ЦП являются 8 500 граждан Абхазии. Но сейчас эта программа не реализуется.
Руководитель «Абхазфармации» также сообщил о проблемах финансирования. Так, по словам Рустама Адлейба, заказчиками услуг предприятия являются Минздрав РА, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Фонд обязательного медицинского страхования. При этом, ведомства задолжали РУПу порядка 30 млн рублей: задолженность Минздрава составляет 18 млн рублей, Фонда обязательного медицинского страхования – 7 млн рублей, Фонда инвалидов ОВНА – 9 млн рублей.
Глава Правительства поручил Минздраву РА совместно с Минфином РА определить график погашения задолженностей для продолжения обеспечения граждан Абхазии необходимыми медикаментами.
На встрече речь также шла об обеспечении сильнодействующими препаратами и препаратами общего профиля инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. По мнению Александра Анкваб важно усилить контроль за организацией медобеспечения. Для этого необходимо создать единую государственную информационную базу для учёта льготного отпуска медикаментов.
По итогам совещания, представленные письма по финансированию целевых программ направлены в Министерство финансов РА.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министром здравоохранения РА Тамазом Цахнакия и директором республиканского унитарного предприятия «Абхазфармация» Рустамом Адлейба по вопросам обеспечения лекарственными препаратами граждан республики.
Цахнакия доложил премьер-министру о реализации целевых программ Минздрава по обеспечению препаратами граждан, нуждающихся в медикаментозном курсовом лечении. По его словам, Министерство продолжает работать в рамках таких программ, как «Совершенствование противотуберкулёзной помощи населению», «Централизованное приобретение медикаментов для лечебно-профилактических учреждений», «Развитие и совершенствование организации заместительной терапии для больных терминальной почечной недостаточностью», «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан РА на льготных условиях» и др. В этом году выполнение ЦП не превышает 30%. В частности, программа «Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан РА на льготных условиях» нуждается в ежеквартальном финансировании в объеме 12 млн 500 тыс. рублей при ежегодной сумме затрат 50 млн рублей. Участниками ЦП являются 8 500 граждан Абхазии. Но сейчас эта программа не реализуется.
Руководитель «Абхазфармации» также сообщил о проблемах финансирования. Так, по словам Рустама Адлейба, заказчиками услуг предприятия являются Минздрав РА, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Фонд обязательного медицинского страхования. При этом, ведомства задолжали РУПу порядка 30 млн рублей: задолженность Минздрава составляет 18 млн рублей, Фонда обязательного медицинского страхования – 7 млн рублей, Фонда инвалидов ОВНА – 9 млн рублей.
Глава Правительства поручил Минздраву РА совместно с Минфином РА определить график погашения задолженностей для продолжения обеспечения граждан Абхазии необходимыми медикаментами.
На встрече речь также шла об обеспечении сильнодействующими препаратами и препаратами общего профиля инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. По мнению Александра Анкваб важно усилить контроль за организацией медобеспечения. Для этого необходимо создать единую государственную информационную базу для учёта льготного отпуска медикаментов.
По итогам совещания, представленные письма по финансированию целевых программ направлены в Министерство финансов РА.
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