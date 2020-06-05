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Александр Анкваб поручил организовать поставки медикаментов для онкобольных
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18:30, 10 Июня 2020
Премьер-министр Абхазии провел совещание.
Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на совещании с участием министра здравоохранения РА Тамаза Цахнакия, главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун, председателя Фонда обязательного медицинского страхования Валентины Жиба, директора РУП «Абхазфармация» Рустама Адлейба, начальника Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава РА Ахры Аджба обсудил обеспечение медикаментами онкологических больных.
Участники встречи проинформировали Главу Правительства об организации лечения больных, стоящих на учёте в Онкоцентре, и о существующих проблемах.
Тамаз Цахнакия пояснил, что сегодня порядка 700 граждан республики нуждаются в проведении регулярной терапии, не допускающей развитие болезни. Больные получают лечение в Онкоцентре бесплатно, а поставка препаратов осуществляется РУП «Абхазфармация» за счёт средств ФОМС. Для реализации этих мероприятий в Фонде действует Программа по обеспечению препаратами химиотерапии онкобольных на общую сумму в год около 30 млн рублей.
При этом, Валентина Жиба отметила, что в связи с принятыми карантинными мерами собираемость денежных средств в Фонде обязательного медицинского страхования резко сократилась, а число пациентов, нуждающихся в повторном проведении терапии, увеличилось, так как больные, проходившие ранее лечение за пределами Республики Абхазия, включились в программу ФОМС. «Образовался дефицит денежных средств в ФОМС для приобретения лекарственных препаратов, а соответственно дефицит препаратов в Онкологическом центре. Фонд не дополучил от плательщиков около 10 млн рублей», – констатировала Жиба.
По ее словам, Фондом в 2020 году приобретены препараты на сумму 16 млн 585 тысяч рублей. При этом сумма долга Фонда за отпущенные препараты перед РУП «Абхазфармация» составляет уже 8 млн 300 тысяч рублей.
Согласно отчёту РУП «Абхазфармация», в 2016 году для ФОМС по линии программы лечения онкобольных приобретено препаратов на сумму 22 млн 367 тысяч рублей, в 2017 году – на 24 млн 97 тысяч рублей, в 2018 году – на 26 млн 515 тысяч рублей, в 2019 году – на 26 млн 107 тысяч рублей.
По итогам совещания, Премьер-министр РА поручил министру здравоохранения и директору РУП «Абхазфармация» в короткие сроки организовать поставки медикаментов с условием отсрочки платежей для обеспечения нуждающихся в препаратах пациентов.
Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на совещании с участием министра здравоохранения РА Тамаза Цахнакия, главного врача Национального онкологического центра Льва Аргун, председателя Фонда обязательного медицинского страхования Валентины Жиба, директора РУП «Абхазфармация» Рустама Адлейба, начальника Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава РА Ахры Аджба обсудил обеспечение медикаментами онкологических больных.
Участники встречи проинформировали Главу Правительства об организации лечения больных, стоящих на учёте в Онкоцентре, и о существующих проблемах.
Тамаз Цахнакия пояснил, что сегодня порядка 700 граждан республики нуждаются в проведении регулярной терапии, не допускающей развитие болезни. Больные получают лечение в Онкоцентре бесплатно, а поставка препаратов осуществляется РУП «Абхазфармация» за счёт средств ФОМС. Для реализации этих мероприятий в Фонде действует Программа по обеспечению препаратами химиотерапии онкобольных на общую сумму в год около 30 млн рублей.
При этом, Валентина Жиба отметила, что в связи с принятыми карантинными мерами собираемость денежных средств в Фонде обязательного медицинского страхования резко сократилась, а число пациентов, нуждающихся в повторном проведении терапии, увеличилось, так как больные, проходившие ранее лечение за пределами Республики Абхазия, включились в программу ФОМС. «Образовался дефицит денежных средств в ФОМС для приобретения лекарственных препаратов, а соответственно дефицит препаратов в Онкологическом центре. Фонд не дополучил от плательщиков около 10 млн рублей», – констатировала Жиба.
По ее словам, Фондом в 2020 году приобретены препараты на сумму 16 млн 585 тысяч рублей. При этом сумма долга Фонда за отпущенные препараты перед РУП «Абхазфармация» составляет уже 8 млн 300 тысяч рублей.
Согласно отчёту РУП «Абхазфармация», в 2016 году для ФОМС по линии программы лечения онкобольных приобретено препаратов на сумму 22 млн 367 тысяч рублей, в 2017 году – на 24 млн 97 тысяч рублей, в 2018 году – на 26 млн 515 тысяч рублей, в 2019 году – на 26 млн 107 тысяч рублей.
По итогам совещания, Премьер-министр РА поручил министру здравоохранения и директору РУП «Абхазфармация» в короткие сроки организовать поставки медикаментов с условием отсрочки платежей для обеспечения нуждающихся в препаратах пациентов.
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