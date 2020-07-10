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Александр Анкваб подписал распоряжения о кадровых назначениях

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18:54, 16 Июля 2020
Александр Анкваб подписал распоряжения о кадровых назначениях

В Кабмине утвержден ряд назначений.


Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал ряд распоряжений о назначениях на должности:

Энвер Владимирович Ажиба назначен главным редактором республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны»;

Даур Капитонович Начкебия  -  директором Абхазского государственного издательства;

Тимур Леонидович Дзыба  - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;

Мурман Отарович Соломко  -  первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;

Мирон Рауфович Кварацхелия  -  заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;

Роланд Русланович Ратия  -  заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;

Дмитрий Леонидович Осия  - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;

Дмитрий Шаликович Хагуш  - заместителем министра сельского хозяйства;

Артуш Камович Сарибекян  - заместителем министра сельского хозяйства;

Геннадий Иванович Джопуа  - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;

Зураб Михайлович Отырба  -  заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.

Распоряжением Кабинета Министров Дмитрий Вианорович Гварамия освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения.


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