14:20, 17 Июля 2020 5
13:42, 17 Июля 2020 58
18:54, 16 Июля 2020 138
18:09, 16 Июля 2020 79
14:43, 16 Июля 2020 351
11:20, 16 Июля 2020 477
11:01, 16 Июля 2020 791
10:20, 16 Июля 2020 541
09:30, 16 Июля 2020 531
16:36, 15 Июля 2020 603
14:51, 15 Июля 2020 428
14:47, 15 Июля 2020 520
14:14, 15 Июля 2020 944
14:03, 15 Июля 2020 661
13:53, 15 Июля 2020 502
13:48, 15 Июля 2020 939
13:25, 15 Июля 2020 905
14:52, 14 Июля 2020 631
13:06, 14 Июля 2020 834
13:01, 14 Июля 2020 813
20:27, 13 Июля 2020 940
20:10, 13 Июля 2020 776
18:51, 13 Июля 2020 938
15:43, 13 Июля 2020 830
15:36, 13 Июля 2020 887
Популярное
10.07.2020 1462
10.07.2020 1144
10.07.2020 1133
10.07.2020 1120
13.07.2020 940
13.07.2020 938
Александр Анкваб подписал распоряжения о кадровых назначениях
138
18:54, 16 Июля 2020
В Кабмине утвержден ряд назначений.
Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб подписал ряд распоряжений о назначениях на должности:
Энвер Владимирович Ажиба назначен главным редактором республиканского государственного учреждения «Редакция газеты «Апсны»;
Даур Капитонович Начкебия - директором Абхазского государственного издательства;
Тимур Леонидович Дзыба - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
Мурман Отарович Соломко - первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
Мирон Рауфович Кварацхелия - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
Роланд Русланович Ратия - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
Дмитрий Леонидович Осия - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию;
Дмитрий Шаликович Хагуш - заместителем министра сельского хозяйства;
Артуш Камович Сарибекян - заместителем министра сельского хозяйства;
Геннадий Иванович Джопуа - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
Зураб Михайлович Отырба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
Распоряжением Кабинета Министров Дмитрий Вианорович Гварамия освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя министра просвещения.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.