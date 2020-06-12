Александр Анкваб обсудил с представителями здравоохранения перспективы турсезона

По итогам совещания представителям медицинского сообщества совместно с Минтуризма предстоит сформировать экспертное мнение и вынести вопрос на ближайшее заседание Штаба до 1 июля.



Сухум. 19 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на встрече с представителями сферы здравоохранения, членами Координационного штаба по защите населения от коронавируса, а также министром туризма Теймуразом Хишба обсудили текущие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, а также возможность и условия выхода из режима ограничений в области туризма.



По итогам совещания представителям медицинского сообщества совместно с Минтуризма, согласно поручению главы Правительства, предстоит сформировать экспертное мнение и вынести вопрос на ближайшее заседание Штаба до 1 июля 2020 года.