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Александр Анкваб обсудил вопросы восстановления храмов Абхазии с Гавриилом Виноградовым-Лакербая
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11:40, 21 Мая 2020
В частности, речь шла о реставрационных работах в храме архангела Михаила в селе Дурипш (XIX-XX вв.).
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб на встрече с схиигуменом Гавриилом Виноградовым-Лакербая обсудил вопросы восстановления храмов Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
В частности, речь шла о реставрационных работах в храме архангела Михаила в селе Дурипш (XIX-XX вв.).
Схиигумен Гавриил рассказал главе Правительства об истории храма, о том, что предки Гавриила Виноградова строили храм, а благочинный Гудаутского участка священник Иосиф Лакербая и духовенство окрестных приходов освятили храм, престол был освящен в честь святого Архистратига Божьего Михаила.
Сегодня по инициативе представителей духовенства и фамилии Лакербая в 2019 году было созвано впервые после разрушения храма учредительное собрание и избран приходской совет.
В ближайшие планы совета, после получения соответствующих разрешений, входит организация проектных работ по восстановлению церковного построения и прилегающей территории.
По словам премьер-министра, инициатива в восстановлении утраченных святилищ должна поддерживаться и народом, и государством.
«Абхазия – страна с богатой историей, которую надо беречь и способствовать тому, чтобы память духовных ценностей могла беспрепятственно передаваться из поколения в поколение. Строительство и восстановление храмов — моральный долг общества и государства. Это возможность обрести смысл жизни и изменить мир, ведь без духовного роста трудно добиться социального и экономического развития», - отметил Александр Анкваб.
(АП): 28 октября 1913 г. в с. Дурипш состоялось закладка нового каменного храма. Через год, 28 сентября 1914 г., прошло торжественное освящение нового храма.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Премьер-министр Александр Анкваб на встрече с схиигуменом Гавриилом Виноградовым-Лакербая обсудил вопросы восстановления храмов Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
В частности, речь шла о реставрационных работах в храме архангела Михаила в селе Дурипш (XIX-XX вв.).
Схиигумен Гавриил рассказал главе Правительства об истории храма, о том, что предки Гавриила Виноградова строили храм, а благочинный Гудаутского участка священник Иосиф Лакербая и духовенство окрестных приходов освятили храм, престол был освящен в честь святого Архистратига Божьего Михаила.
Сегодня по инициативе представителей духовенства и фамилии Лакербая в 2019 году было созвано впервые после разрушения храма учредительное собрание и избран приходской совет.
В ближайшие планы совета, после получения соответствующих разрешений, входит организация проектных работ по восстановлению церковного построения и прилегающей территории.
По словам премьер-министра, инициатива в восстановлении утраченных святилищ должна поддерживаться и народом, и государством.
«Абхазия – страна с богатой историей, которую надо беречь и способствовать тому, чтобы память духовных ценностей могла беспрепятственно передаваться из поколения в поколение. Строительство и восстановление храмов — моральный долг общества и государства. Это возможность обрести смысл жизни и изменить мир, ведь без духовного роста трудно добиться социального и экономического развития», - отметил Александр Анкваб.
(АП): 28 октября 1913 г. в с. Дурипш состоялось закладка нового каменного храма. Через год, 28 сентября 1914 г., прошло торжественное освящение нового храма.
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